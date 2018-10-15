Сплотить коллектив – через игру Го

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-15T09:25:55+03:00

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На судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке состоялся обучающий семинар по настольной игре Го. Заводчане пригласили тренеров Приморской Федерации для проведения мастер-класса. По мнению руководства верфи, это не только возможность научиться новой настольной игре, но и способ сплотить коллектив.

Это не первый опыт спортивной организации по проведению бизнес-семинара на предприятии. В августе Федерация обучала игре сотрудников компании DNS. Здесь также посчитали, что формат игры может наладить внутренние коммуникации между сотрудниками. Так же решили поступить и сотрудники «Восточной верфи».

Елена Вохмина предложила Приморской Федерации Го провести мастер-класс для своих сотрудниковФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Близь подводных лодок, военных кораблей и заводских помещений на столиках столовой мирно разложились гобаны (расчерченные на квадраты доски для игры, - прим. корр.), а рядом с ними чаши с игральными камнями. Привлечь заводчан к интеллектуальной игре решила заместитель генерального директора по кадровой политике завода Елена Вохмина. По её мнению, играть в Го необходимо научиться всем, кто хочет развивать своё мышление.

- Однажды меня пригласил «Японский центр» на мастер-класс по Го. После встречи я чрезвычайно заинтересовалась этой игрой, потому что мне, как руководителю с большим опытом работы понятно, – она не только помогает развить стратегическое мышление, но и наладить уважительный контакт со своим оппонентом, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток Елена Вохмина.

Для компаний и предприятий в региональной федерации разработали специальный семинар, в котором Го представили как универсальную стратегическую модель для принятия любых решений в условиях неопределенности. Плюс навыки – быстрая и глубокая оценка ситуации, счет в уме, дисциплина и концентрация.

- Есть еще один аспект, который мы стараемся рассказать - это психология игры один на один. Навыки игры в Го помогают читать соперника по ходам в партии и видеть его стиль принятия решений», - заметил в теоретической части курса вице-президент Федерации Алексей Хованец. Он на первой встрече в «Восточной верфи» решил больше посветить заводчан в правила и этикет игры.

Игра проходила в дружественной атмосфереФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Вместе с Алексеем Хованцом на предприятие приехали и другие тренеры Федерации. Они подсказывали новичкам, как правильней походить во время их хода, как захватить чужой камень, и при каких условиях важно вовремя применить стратегический приём симари – захватить угол доски.

- Для нас такие выезды – это возможность показать людям эту прекрасную игру, завести новые знакомства. В России о Го знают немногие, а хотелось бы выйти на прогулку в городской парк и увидеть, как люди играют в неё так же, как в шахматы или шашки. В 2020-м году нас ждёт важное событие – Чемпионат мира по этой игре, который пройдёт во Владивостоке. И важно показать Азии, что и у нас в России очень ценят игру и могут показать своё мастерство, - поделился с корр. «КП» Алексей Хованец.

Дружеские партии во время семинара занимали около часа. В финале игры участники жали друг другу руки и уходили в хорошем настроении. Причём некоторые живо спрашивали, где можно купить наборы для игры в Го во Владивостоке и подходили к баннеру, чтобы узнать, куда записываться на дальнейшее обучение.

За тысячелетнее существование Го, в игре появилось множество различных тактикФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Я в Го играю впервые и меня очень заинтересовала игра. Особенно понравилось какое-то бесконечное число ходов и разные способы ведения игры – агрессивно, спокойно. К тому же она развивает мышление и позволяет смотреть ходы наперёд. Определённо и дальше буду играть, - поделилась своими начинаниями сотрудница «Восточной верфи» Юлия Кузнецова.

- Играл и в шашки, и в шахматы, но на любительском уровне. Давно это было. А тут игра захватила. Она не про шах и мат или проход в дамки. Здесь другое видение. Я уже сфотографировал адрес федерации, надо узнать расписание занятий, если совпадёт по времени – надо обязательно найти время сходить, - сообщил Василий Тимошин.

В завершение Елена Вохмина отметила, что планирует регулярно устраивать на заводе небольшие матчи по Го.

Обучиться игре в Го - не сложно, главное в первое время проявить должную усидчивостьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Ну а в планах Федерации следующая встреча назначена уже на 25 октября – на этот раз они проведут обучение игре Го для профессорского состава Российской Академии наук.

Напоминаем, адрес клуба Приморсокй Федерации Го: Пологая, 3, 3 этаж (бизнес-центр Навигатор), работа по вторникам и четвергам, с 18:30 до 21 часа. Занятия проводятся бесплатно. Посмотреть адреса других отделений можно в документе: «Расписание секций». Узнать информацию Вы можете по телефонам: 8 (984) 195-80-43, 8 (914) 715-41-96.