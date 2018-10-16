Хлебный конкурс «Комсомолки» и срочно требуются шишкари
Сегодня ведущие радио «Комсомольская правда»-Приморье» переквалифицируются в шишкарей, а заодно поговорят на эту тему с ди ректором центра «Амурский тигр» Сергеем Арамилевым.
Также представим свежий номер газеты и проведём конкурс для слушателей радио вместе с ведущим инженером-технологом предприятия «Владхлеб» Надеждой Катаевой.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.10.18.