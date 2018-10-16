2018-10-16T04:28:32+03:00
Что приморцу хорошоу

Хлебный конкурс «Комсомолки» и срочно требуются шишкари

Эфир 16 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей САМУСЬКОВИван ЕГОРХИН
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Хлебный конкурс «Комсомолки» и срочно требуются шишкариХлебный конкурс «Комсомолки» и срочно требуются шишкари
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Сегодня ведущие радио «Комсомольская правда»-Приморье» переквалифицируются в шишкарей, а заодно поговорят на эту тему с ди ректором центра «Амурский тигр» Сергеем Арамилевым.

Также представим свежий номер газеты и проведём конкурс для слушателей радио вместе с ведущим инженером-технологом предприятия «Владхлеб» Надеждой Катаевой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.10.18.

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