Хлебный конкурс «Комсомолки» и срочно требуются шишкари

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-16T04:28:32+03:00

Эфир 16 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня ведущие радио «Комсомольская правда»-Приморье» переквалифицируются в шишкарей, а заодно поговорят на эту тему с ди ректором центра «Амурский тигр» Сергеем Арамилевым.

Также представим свежий номер газеты и проведём конкурс для слушателей радио вместе с ведущим инженером-технологом предприятия «Владхлеб» Надеждой Катаевой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.