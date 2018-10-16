Утренний коллапс: во Владивостоке грузовик снес виадук на объездной трассе

СЕГОДНЯ 01:30 2018-10-16T01:48:17+03:00

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Этим утром во Владивостоке произошло настоящее дорожное ЧП. Водитель самосвала снес целый виадук в районе улицы Басаргина.

Все произошло ночью, примерно в 2 часа. Как сообщают очевидцы, водитель «Вольво» ехал по трассе со стороны Русского острова. По какой-то причине у грузовика включился насос, и кузов самопроизвольно поднялся. Водитель этого просто не заметил. В результате он на полном ходу снес надземный переход. Виадук попросту рухнул на дорогу, перекрыв обе полосы движения. Страшный грохот переполошил весь район; на место тут же вызвали работников ГИБДД.

Виновник торжества. Фото: Ольга Хомова

Сам водитель не пострадал. Виадук, к счастью, был пустым – иначе бы без жертв точно не обошлось.

Как отмечают местные жители, обрушившийся переход уже неделю находился в аварийном состоянии. Люди жаловались на это в администрацию Владивостока, но никаких работ так никто и не провел.

– Примерно назад в опору моста ночью врезалась машина. Водитель попросту уехал с места происшествия. После столкновения виадук накренился – и почти наверняка разрушился бы сам. Мы сообщали куда только можно, но никакой реакции не было. Самосвал просто его «добил». Наверняка, сейчас всех собак повесят на водителя грузовика, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» одна из местных жительниц.

Все произошло еще ночью. Фото прислано очевидцами

В результате ДТП трасса Седанка-Патрокл оказалась заблокированной для проезда. Ее уже перекрыли работники дорожной полиции. Из-за этого на альтернативных дорогах – Спортивной, Тихой, проспекте 100-летия – с самого утра наблюдаются серьезные пробки. Кое-где ситуация уже превратилась в настоящий коллапс. Если к вечеру обрушившийся мост никуда не денется, то Владивосток попросту встанет в огромной пробке.