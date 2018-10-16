Главным прокурором Приморья стал уроженец Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-16T06:24:14+03:00

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Приморские парламентарии утвердили на должность главного прокурора края Николая Пилипчука. Занявший руководящий пост прокурор до этого работал на аналогичной должности в Якутии. Причём ещё месяц назад, в сентябре, на эту должность предлагалось посадить иркутянина Александра Воронина.

Сегодня на заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты рассмотрели назначение на должность главного прокурора края Николая Пилипчука. До этого несколько месяцев руководящее кресло оставалось свободным. Первой с рекомендательной речью выступила начальник управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Любовь Дёмина. Она сообщила, что кандидат имеет большой опыт работы прокурором на Дальнем Востоке – более 30 лет. За эти годы он получил множество наград и успел поработать в Комсомольске-на-Амуре, Амурской области и Якутии. При этом в последних двух регионах он занимал руководящие посты.

После этих слов к трибуне вышел сам Николай Пилипчук. В своей речи он отметил, что если краевые парламентарии утвердят его кандидатуру, то он обязуется выполнять свою работу в соответствии со всеми необходимыми правилами.

- Безусловно, будут выполняться обязанности по защите прав и свобод граждан. В первую очередь повышенное внимание коснётся безопасности труда и оплаты за труд, соблюдения жилищных прав (в том числе прав льготников). Уделю внимание защите дольщиков, многодетных семей, лиц с ограниченными возможностями, детей, которые остались без попечения родителей, - сообщил Николай Пилипчук.

Вместе с тем он отметил, что в его постоянном поле зрения окажется защита прав несовершеннолетних и многодетных семей. Прокурор намерен отстаивать их права на доступное образование, здравоохранение, социальное благополучие.

После этого выступления депутатам предложили проголосовать за кандидатуру прибывшего из Якутии прокурора. 34 присутствующих депутатов из 40 единогласно подержали Николая Пилипчука, тем самым назначив его на руководящую должность.

- Поздравляю, желаю спокойно пройти предстоящие процедуры по назначению на должности и плодотворной работы, - пожелал новому главному прокурору Приморья председатель ЗСПК Александр Ролик.

Отметим, что ещё месяц назад, в сентябре, в кресло главного прокурора Приморья предлагалось посадить иркутянина Александра Воронина. Краевые депутаты уже готовились обсуждать назначение кандидата из другого региона страны, но этого не случилось. Генпрокурор Юрий Чайка отозвал своё представление, а Воронина в итоге назначили главным прокурором Иркутской области.

Тем временем бывший главный прокурор Приморского края Сергей Бессчасный занял руководящую должность в организационном управлении центрального аппарата Гепрокуратуры РФ.

СПРАВКА «КП»

Николай Пилипчук родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре. После школы он выучился знания слесаря-сантехника, а по окончанию пошёл служить в армию. После дембеля будущий прокурор отправился в институт имени Р.А. Руденко, где отучился по специальности "правоведение". Сразу после окончания обучения в 1984 году пошёл стажироваться в городскую прокуратуру, и через год дослужился до старшего следователя.

Дальнейшая его лестница карьерных успехов: 1989 – заместитель прокурора Центрального района Хабаровского края, 1991 – прокурор Ленинского района. В 1997 году Николай Пилипчук отправился в Комсомольский район Хабаровского края, чтобы на этом месте проработать в должности прокурора десять лет.

Вершиной успеха стал 2007 год, когда Пилипчук отправился в Хабаровск работать в должности заместителя краевого прокурора, а через год уже стать первым замом.

С 2009 года он снова переехал, но только уже за границы родного края - в Амурскую область, где так же исполнял прокурорские обязанности. На этом месте он проработал 7 лет, пока его в 2016 году не отправили руководить прокуратурой Якутии.