Верю-не верю: что Олег Кожемяко обещает Приморью

СЕГОДНЯ 04:36 2018-10-17T05:27:11+03:00

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Третья неделя руководства Приморьем антикризисного губернатора стартовала с появления в первом чтении закона о детях войны, назначением даты выборов и заявки на возращение прямых муниципальных выборов. Врио губернатора с начала октября присутствует в каждом сообщении на информационной ленте. Олег Кожемяко уже успел объехать край, поставить на вид дорожникам качество их работы, пообщаться с инвалидами и «выбить» дополнительное финансирование у премьер-министра России.

Официально в столицы

Одно из громких обещаний Олег Кожемяко дал практически сразу – перенос дальневосточной столицы во Владивосток. Последний раз эту идею обсуждали во время президентской кампании – с подтекстом: мол, правильно проголосуете, будет вам столица. Владивосток проголосовал, но вопрос о переносе из Хабаровска в административный центр Приморского края так и повис в воздухе. Но уже в первые дни своего пребывания на посту главы Приморья Олег Кожемяко заявил: переносить будем. Через некоторое время идею косвенно поддержал и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, предложив получить одобрение у Дмитрия Медведева и Антона Вайно. И вот если они поддержат, то тогда край посетит группа «особого реагирования», которая изучит, что необходимо сделать. Вопросов нужно будет решить много: сколько это стоит, какие ресурсы для этого потребуются, как сделать так, чтобы это привело к развитию Приморья. Формальный переезд чиновников, в конце концов, никому не нужен.

Уже 11 октября стало ясно, что одобрение «сверху» получено.

- Уже была встреча с Антоном Эдуардовичем Вайно, руководителем администрации президента России. Шла речь о переносе столицы ДФО во Владивосток. Он сказал, что в ближайшее время туда направится рабочая группа для отработки всех моментов, касающихся расположения и всех видов коммуникации. В целом, он положительно отнесся к этой идее, – сообщил Кожемяко.

Нужна ли Владивостоку столичность - вопрос спорный

За эту идею говорит многое. Владивосток – признанные восточные ворота страны, через него идут морские коммуникации, здесь реализуются проекты, которые являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока. К тому же, Приморье имеет больше интересных и крупных инвестиционных проектов по сравнению с соседом.

По мнению экспертов, для Владивостока получение столичного статуса –в первую очередь, вопрос дополнительного финансирования.

- Инвестиционная привлекательность территории основывается не только на наличии материальных факторов (инфраструктура, льготное законодательство и прочее), - рассказал «Комсомолке» политолог Сергей Гребенюк. – Не стоит сбрасывать со счетов и репутационные факторы. Крупный бизнес смотрит на позиционирование территории, ее статус, на самочувствие жителей. В этом плане перенос столицы – очень хорошее имиджевое решение.

Впрочем, есть и аргументы и против. И они не менее весомы, нежели у апологетов переноса столицы. В первую очередь, на пути получения столичного статуса может стать чиновничий аппарат, который за годы прижился в Хабаровске. Там уже имеются выстроенные коммуникации и инфраструктура. По мнению дальневосточного политолога и философа Леонида Бляхера, вообще не критично, какой город получит условную галочку «столица».

- От того, в какой город переедут три десятка чиновников – Владивосток или Хабаровск – не меняется ничего. Основные события (тот же ВЭФ) и так проходят во Владивостоке. Здесь менять нечего. Силовики (штаб округа, ФСБ и т.д.) никуда не переедут, поскольку в Хабаровске уже есть необходимая им инфраструктура (здания, коммуникация, жилье и т.д.). Иными словами, изменения, если и будут, то минимальные. Столичность сегодня - это, так сказать, некапитализируемый актив. Говорить о том, что в «региональную столицу» идут деньги потому, что она «столица», довольно смешно. Сейчас перед дальневосточниками стоят сложнейшие задачи. Нужно заново выстраивать отношения с центром, повернуть эти отношения в сторону региона. Так что спорить нужно о другом, - говорит эксперт.

Мосты и дамбы

Еще одна острая тема для всего края – наводнения. Уже четвертый год западные, центральные и северные районы края оказываются в зоне бедствия. Хуже всего приходится Октябрьскому, Михайловскому районам и Уссурийску. Именно эти муниципалитеты стали первыми местами для рабочей командировки врио. Тема общения одна – как предотвратить возможные наводнения. Выход давно и хорошо известен: нужна дамба. Однако ни один из последних губернаторов найти денег на ее строительство не мог. Олег Кожемяко сразу же велел подготовить проектную документацию.

- Нужно сейчас подготовить предварительное техническо-экономическое обоснование по строительству дамб. Примерно запросить по котировке стоимость километра этой дамбы. Чтобы в документе, который пойдет на федерацию, у нас были какие-то предварительные расчеты, - дал поручение глава региона.

После встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым стало понятно, что край получит 3,7 миллиардов рублей на строительство защитных сооружений по всему Приморью. В Уссурийске специалисты должны провести работы в ближайшее время, чтобы максимально оперативно, после прохождения экспертизы, начать строительство.

Врио губернатора успел пообщаться с приморскими подтопленцами. Фото: primorsky.ru

Новая дамба должна защитить от подтопления сам Уссурийск и все села городского округа. На эти цели из краевого бюджета выделяется в ближайшее время 20 миллионов рублей. По плану 50-метровая перемычка реки, из-за которой заливает часть города, должна быть перекрыта до весенних паводков 2019 года.

Кроме того, в крае разработали план по защите населенных пунктов от паводков. Документ подразумевает проектирование и строительство береговых защитных линий, дамб на территории 13 населенных пунктов в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском районе, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Лесозаводске.

Перспектива для Приморья – прожить следующее лето с минимальными потерями от тайфунов.

Дети войны в законе

Появление в Приморье закона о детях войны – тема не одного года. Впервые она начала звучать еще в 2011 году и обязательно с «красным» оттенком. Фактически эту острую проблему взяли на флаг приморские коммунисты. Дальше разговоров дело не шло – но ситуация позволяла удачно козырять темой в период очередных выборов: «голосуйте за нас, мы закон проведем». У прежних приморских властей не хватило политической воли воплотить закон в жизнь. Зато хватило у Олега Кожемяко. Тему о необходимости такого закона в Приморье он поднял фактически в первую неделю своего пребывания в крае – после чего подал инициативу в Законодательное собрание Приморского края.

Закон о детях войны не могли принять уже много летФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

По проекту Олега Кожемяко, под категорию «детей войны» попадают те, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В первом чтении мер поддержки предусмотрено немного: ежегодные социальные выплаты к праздничным датам, право на первоочередное заселение в учреждения социального обслуживания. Однако закон рамочный и принят в первом чтении. Ко второму и третьему количество преференций планируют расширить.

— Там, где я работал, мы всегда начинали именно с этого закона, потому что уважение к старшим — это непреложное правило и для нас, и для молодежи. Отдавая дань уважения нашему прошлому, мы формируем повестку будущего. Это целостность целостность тех устоев, которые в нас заложили отцы и деды. Поэтому закон о детях войны — то уважение, которое мы должны проявлять. Безусловно, это первые шаги. Они должны ознаменовать любую власть, которая хочет работать в созвучии с жителями. Люди старшего поколения рассчитывают на поддержку молодых, — отметил врио губернатора.

Сейчас в Приморье насчитывается 112 516 человек, попадающих под действие закона. Как отметил глава края, ко второму чтению будут подготовлены поправки, предусматривающие для дополнительные меры социальной поддержки. Речь идет, в том числе, про освобождение от транспортного налога, льготы по плате услуг ЖКХ и прочее.

Тревожная кнопка

Минувшая суббота, 13 октября, стала днем ГЛОНАСС. Тогда приморские телеграм-каналы разной степени уважаемости буквально взорвались радостной новостью: Олег Кожемяко пообещал поднять проблему ненужности системы ЭРА-ГЛОНАСС для подержанных автомобилей.

- Если я приобрел машину, разрешенную государством, и на ней нет такой системы, почему я должен ее ставить? На новых русских автомобилях кнопка есть, этого достаточно. Наше общее мнение я озвучу на следующей неделе заместителю председателя правительства и полпреду президента Юрию Трутневу. И в дальнейшем буду говорить об этой проблеме на всех уровнях, – пообещал Олег Кожемяко

Срок исполнения изначально был поставлен 16 октября – предполагалось, что в этот день Приморье посетит полпред Юрий Трутнев. Однако визит чуть отложился, следовательно, переговоры об отмене ГЛОНАСС отодвинулись тоже.

Самому Кожемяко ГЛОНАСС явно не нужен. Фото: Александр ХИТРОВ

Пока сложно сказать, выполнит Олег Кожемяко обещание или нет. Но вот спорить с тем, что тема для края острая, не будет никто. Напомним, что техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» был введён в прошлом году. Согласно постановлению, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в РФ из-за рубежа машины должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». Зима 2017 года стала для приморских автомобилистов по-настоящему черной. Многие машины, купленные еще до вступления в силу техрегламента, не успели пройти таможню и пылились на складах, ежедневно увеличивая свою стоимость. Тогда по краю начались народные выступления; только значительными усилиями ситуацию удалось стабилизировать. В срочном порядке разработали временный порядок установки кнопки. Благодаря этому подержанные иномарки получили право доступа на территорию России. Однако до сих пор никто не пытался радикально решить вопрос и отменить требование техрегламента. По мнению писателя Василия Авченко, требование установки кнопки ГЛОНАСС совершенно бессмысленно.

- На мой взгляд, система «ЭРА-ГЛОНАСС», фактически дублирующая сотовую связь, малоэффективна, если не бессмысленна. Требование о её обязательной установке – не что иное, как очередной побор с автомобилистов, которых у нас считают дойной коровой. Кроме того, её стоимость явно бессовестно завышена раз в десять. Не менее очевидно и другое: Олег Кожемяко, дабы не повторить сентябрьский позор господина Тарасенко, спешит понравиться приморцам и неустанно раздаёт обещания. Именно в этом предвыборном контексте следует оценивать его слова об отмене «ЭРЫ-ГЛОНАССа», переносе «столицы» Дальневосточного региона во Владивосток и т. д. Если Кожемяко действительно добьётся отмены требования об установке «кнопки» на подержанные иномарки (в чём я не убеждён), многие наши автомобилисты будут этому рады. Другое дело, что это может вызвать вал судебных исков от тех, кто уже установил эти кнопки. Исков к кому? К государству, к фирме-установщику? Ситуация явно непростая с юридической точки зрения и, как говорится, чреватая, – говорит известный журналист и публицист.

Пока об итогах обещания судить сложно, но жители края отнесли его к одним из самых громких за последнее время.