Крыса покусала первоклассника в одной из школ Владивостока

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-17T09:03:07+03:00

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Во владивостокской гимназии №1 бьют тревогу - появившиеся в столовой крысы кусают учеников. Родители гимназистов рапортуют об антисанитарии в помещениях образовательного учреждения и отсутствии медиков. Зданию давно требуется ремонт, на который у руководства нет денег.

В приморском Instagram-паблике vdk_news появилось тревожное сообщение из гимназии №1, расположенной по адресу Нерчинская, 32. Мать одного из учеников рассказала, что во время обеда в столовой пострадал ребёнок.

В первой половине дня первоклассник пошёл в столовую перекусить. Ещё не успев достать свой обед, ученик увидел пробегающую крысу. Любопытство ребёнка в момент победило разыгравшийся аппетит, и он решил поиграть с грызуном. Однако бегающее животное не разделило интерес малыша и ответило нападением, укусив ребёнка за палец.

Как отмечается в сообщении подписчицы, после укуса ребёнок не попал на просмотр к местному медику (его в гимназии якобы нет). Мать школьника отправила своё чадо в травмпункт, откуда его перенаправили во Владивостокскую клиническую больницу №2, где он находится до сих пор.

Снимок того самого укуса. Фото: vdk_news

Фотография того самого укуса, впрочем, навевает сомнения - а была ли крыса? Многие пользователи соцсети отметили, что ранка больше похожа на оторвавшийся заусенец. Однако эти сомнения быстро развеяли в мэрии Владивостока.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в городской администрации, директор гимназии обратилась в «Роспотребнадзор» с просьбой проверить здание на наличие грызунов. То есть факт укуса, в общем-то, подтвердился. Пока санитарная группа не добралась до образовательного учреждения - проверка пройдёт в ближайшие дни. В мэрии держат ситуацию под контролем.

При этом в самом образовательной учреждении ситуацию пока не комментируют.