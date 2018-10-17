2018-10-17T08:44:17+03:00
Происшествия

Экс-директор «Примводоканала» хотел «кинуть» друга, но угодил на зону

Приговор Алексею Осиюку вступил в законную силу
Артём КАБАНКОВ
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Алексея Осиюка приговорили почти к 3 годам колонии. Фото: пресс-служба "Примводоканала"Алексея Осиюка приговорили почти к 3 годам колонии. Фото: пресс-служба "Примводоканала"
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Экс-директор «Примводоканала» Алексей Осиюк наконец-то отправится за решетку. Ему не удалось обжаловать приговор Фрунзенского районного суда Владивостока.

В приморской столице рассмотрели апелляцию по делу бывшего руководителя «Приморского водоканала» Алексея Осиюка. Его обвинили в попытке особо крупного мошенничества в конце сентября – но подсудимый попытался обжаловать приговор.

Как установил суд, Осиюк решил «кинуть» на деньги своего товарища – владельца лесоперерабатывающей компании. Департамент лесного хозяйства выявил несколько нарушений в фирме этого знакомого. Глава водоканала пообещал: он устроит так, чтобы на эти прегрешения закрыли глаза. Не бесплатно, конечно – стоимость своих услуг экс-коммунальщик оценил в 5 миллионов рублей.

Из этой затеи, впрочем, ничего не вышло. В августе 2017 года, в момент передачи денег, Осиюка задержали сотрудники приморского управления ФСБ. Экс-коммунальщику предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Этой осенью его приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 300 тысяч рублей.

Обжаловать этот (не самый суровый, кстати) приговор адвоката Алексея Осиюка не удалось. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, Приморский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе. По сути, апелляционная комиссия встала на сторону прокуратуры. Теперь приговор Осиюку вступил в законную силу – а, значит, экс-начальник «Примводоканала» скоро отправится в колонию общего режима.

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