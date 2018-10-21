Трутнев: перенос столицы во Владивосток сменит приросших к креслам чиновников

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-21T13:57:17+03:00

Сейчас полпредство Юрия Трутнева расположено в Хабаровске, но переезд во Владивосток не за горами. фото из архива КП

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Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уверен, что перенос административной столицы федерального округа из Хабаровска во Владивосток ускорит ротацию чиновников.

«Мне кажется, что обновление чиновничьего аппарата не есть плохо. Люди уже привыкают быть начальниками. Будем подбирать новых людей, талантливых, не спутанных аффилированными связями», — сказал Трутнев журналистам в Благовещенске.

В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что ни одно принятое в прошлом решение не стоит считать незыблемым.

«Ни один из обсуждаемых нами регионов не стоит на месте. Сегодня Приморье, при его инвестпроектах, Восточном экономическом форуме и привлекательности для инвесторов опережающими темпами идет вперед. Наверное, они имеют право заявить о том, что нужно пересматривать устоявшиеся решения», — пояснил глава Минвостокразвития.

Добавим, что ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече со студентами ВГУЭС поддержал идею стажировок молодежи в госучреждениях.

Студент ВГУЭС Павел Марчук рассказал, что зачастую ребятам, которые учатся с ним на «Государственном и муниципальном управлении», не хватает практики. Он предложил организовать стажировки студентов в госструктурах Приморья.

Олег Кожемяко инициативу одобрил.

«Хорошее предложение. Разработаем программу, и вы сможете в ней поучаствовать», — ответил он.

Напомним, что идея перенести административную столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток стала одной из первых, что озвучил Олег Кожемяко, возглавив Приморье. В данный момент специалисты Минвостокразвития готовят экономическое обоснование процедуры для администрации президента - успеть надо до 1 декабря.