Молодёжь нашла свою игру

До 2020 года у них есть время на подготовку. И даже, если не получится пройти отбор на мировое первенство (для этого необходимо выиграть национальный турнир – прим. ред.), можно закрепиться в российском рейтинге игроков и начать спортивную карьеру.

Приморская Федерация Го, недавно получившая аккредитацию в Министерстве спорта, делает все для того, чтобы как можно больше детей от 7 до 16 лет познакомились с настольной игрой и оформили спортивные книжки для постоянных занятий и выступлений на соревнованиях. В этом году федерация открыла собственный клуб, заключила соглашения с Владивостокской библиотечной системой, Университетами им. Невельского и Дальрыбвтузом, при которых также будут работать постоянные секции, провела бизнес-семинары в Японском центре и в компаниях DNS и «Восточная верфь». Всего сегодня во Владивостоке на бесплатной основе работают 10 секций. Занятия ведут тренеры Федерации Го и сотрудники учреждений, прошедшие мастер-классы: библиотекари, преподаватели. Но кроме открытия секций с началом учебного года по городским школам и вузам прокатилась волна бесплатных мастер-классов и семинаров.

Во ВГУЭСе в Го играли в основном иностранные студентыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Против в ВГУЭСа играл Дальрыбвтуз

На днях турнир по Го включили в программу спартакиады «Поколение мира», организованной Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) во ВГУЭСе. По словам главного судьи Спартакиады Геннадия Захарова, популярность Го среди студентов растет. Студенты из Китая, Кореи, Японии нашли почву для диалога, общения, совместного проведения времени с нашими российскими студентами. Поэтому игру включили в Спартакиаду с участием иностранных студентов. Причём и сам Геннадий Захаров решил попробовать свои силы в Го и сел за один стол вместе с руководителем региональной федерации Евгением Сусом.

Играли в Го люди всех возрастовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Когда у нас в Советском союзе царствовала раскрученная идеология шахмат, и наши гроссмейстеры гремели победами по всему миру, учёные хотели продвинуть эту игру дальше и ввели объёмные шахматы. То есть игра велась не в плоскости, а в пространстве – фигуры расставлялись на специальных подставках. И вот как раз во время игры в Го я испытал схожие чувства. Очень интересные ощущения, - поделился впечатлениями с корреспондентом «Комсомольской правды» - Владивосток» Геннадий Захаров.

Евгений Сус сыграл матч с Геннадием ЗахаровымФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Победителем турнира стал студент ВГУЭСа Ван Хаоюй из КНР.

Шахматы, Го, любовь

В Спартакиаде приняли участие студенты ВГУЭСа и Дальрыбвтуза из Китая и Кореи. Все они хорошо знали Го и легко в нее играли.

- В Китае, Корее и Японии в Го играют с детства. Можно сказать, что каждый китаец с младых ногтей знает правила игры. Добиваются успехов, может быть, и не многие, но представление об этом виде спорта имеет почти всё население. Я считаю, что нам близка и культура, и философия азиатских стран, потому у Приморья определённо есть потенциал стать одним из лидеров в этой игре», - рассказала корр. «КП» проректор по воспитательной работе рыбохозяйственного университета Софья Павлига.

В ДВФУ на соревнования по Го пришло 11 человек

Через пару дней Приморская Федерация Го провела очередные соревнования, но на этот раз в ДВФУ. Это был показательный матч в рамках шахматного первенства. Цель мероприятия - объединить интеллектуальные игры, обмениваться опытом, проводить комбинированные партии – игрок в шахматы против игрока в Го. Как рассказал директор Приморской шахматной федерации Вячеслава Цинцадзе, между обеими организациями давно существуют тёплые взаимоотношения и объединение давно назревало.

Всего на первых соревнованиях собралось 11 человек. У каждого игрока своя история отношений с шахматами и Го. Есть даже романтические.

Игра прошла в шахматном клубеФото: Людмила ПАНИНА

- Я познакомилась с молодым человеком, который привёл меня попробовать поиграть в Го, и очень увлекла эта игра. Можно сказать, что была любовь с первого взгляда, и на сегодняшний день я уже играю семь месяцев. Я достаточно агрессивный человек, а Го мне помогает успокоиться, сосредоточиться, - рассказала «КП» участница турнира Татьяна Паршина.

Директор Приморской шахматной федерации Вячеслава ЦинцадзеФото: Людмила ПАНИНА

Итогом большой работы Приморской Федерации Го в 2018 году со школьниками и студентами станет Спортивный фестиваль Го среди детей, который пройдет 25 ноября в Центре детского творчества на Океанском проспекте.

- При поддержке нашего постоянного партнера и спонсора – компании «Полиметалл» мы надеемся провести открытые соревнования среди школьников, поощрить всех участников за интерес к игре и поддержать наиболее продвинутых мальчиков и девочек для их серьезных занятий Го в будущем, - прокомментировал предстоящее событие президент Федерации Го Евгений Сус. Он также озвучил планы организации на следующий год.

Тренеры так же принимали участие в турниреФото: Людмила ПАНИНА

- В следующем году у нас пройдут три консульских Кубка: Республики Корея, Китая и Японии. Пройдёт и Первенство города, а также Чемпионаты Владивостока и Приморского края – в них могут принять участие все желающие, без возрастных границ. К тому же мы хотим пригласить сильных игроков из других городов. Например, у нас Го-движение активно развивается в Хабаровске и Магадане, - поделился планами на будущее с корреспондентом «Комсомолки» Евгений Сус.

Адреса секций Федерации Го: Пологая, 3, 3 этаж (бизнес-центр Навигатор), работа по вторникам и четвергам, с 18:30 до 21 часа. Занятия проводятся бесплатно. Посмотреть адреса других отделений можно в документе: «Расписание секций».

Контактные телефоны: 8 (984) 195-80-43, 8 (914) 715-41-96.

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