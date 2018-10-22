Неадекватного тигра поймали на границе Приморского и Хабаровского краев

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-22T11:28:04+03:00

Это уже не первый случай, когда на границе двух краев обнаруживают странных тигров. Фото: Департамент охотнадзора Приморского края Фото: REUTERS

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Странного амурского тигра отловили в Приморье в районе Ясеневый на Бикине. Его первыми увидели туристы, побоявшиеся подходить ближе опасному хищнику. Они сняли животное на видео и отправили сотрудникам Центра Амурский Тигр.

20 октября по социальным сетям разошлось видео, как на берегу речной косы спокойно сидит тигр. Он никак не реагировал на снимающих его людей – лишь посматривал, не вставая с места. Можно даже сказать, вёл себя как обычный домашний кот, греющийся на солнце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/674358" frameborder="0"></iframe> Меланхоличный тигр на границе Хабаровского и Приморского краев.

Как позже выяснилось, на этом месте его видели и местные жители. Они сообщали о произошедшем в отделение охотнадзора. По словам очевидцев, животное иногда всё же поднималось с места и уходило вглубь леса. Но потом неизменно возвращалось назад. Когда сотрудники надзора и центра Амурский тигр посмотрели видео и проанализировали все имеющиеся данные, они сразу поняли – с животным что-то не так. В первую очередь они подумали о об самом плохом - тигр серьёзно ранен. Для здорового зверя такое поведение нехарактерно.

На место выехали сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края. Сначала они попытались отпугнуть дикую кошку, но безуспешно. Не получив результата, они стали дожидаться работников Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

- Хищник находится на этом месте уже несколько дней. Агрессии тигр не проявлял, но и не сторонился людей. Это ненормальное поведение для хищника. Поэтому мы решили его забрать из дикой природы. Дальше - дело техники. Так уж получилось, что выстрел из инъектора [со снотворным] производил я, но сработала вся группа. К тому же нам помогали инспекторы национального парка «Бикин», - комментирует начальник отдела МПР Хабаровского края Юрий Колпак.

Тигра пришлось ловить целой командой. Фото: Департамент охотнадзора Приморского края

Как расскал генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев, операция по обездвиживанию тигра вблизи водоёма происходила впервые – ранее в его практике такого не происходило. Причина в том, что, несмотря на сильнодействующее средство, засыпает животное не сразу. От чувства страха оно может пойти в воду, потерять контроль над телом и утонуть. Однако слаженные действия специалистов позволили избежать беды. Тигра удалось связать и перетащить на обследование в реабилитационный центр «Утёс» Хабаровского края.

Тигра пришлось ловить целой командой. Фото: Департамент охотнадзора Приморского края

- На приближение людей тигр никак не реагировал. Отпугивающие мероприятия тоже ни к чему не привели. Мы подозревали, что он либо раненый, либо больной. Но никаких ранений и других повреждений обнаружено не было. Зверь в меру упитанный, зубы целые, внешне здоров. Посмотрим, что покажет внутреннее обследование, — рассказывает директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Это уже не первый случай, когда тигры с неадыкватным поведением встречаются на границе и Приморского и Хабаровского краев. По мнению руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павла Фоменко, такая тенденция говорит о неизвестном очаге заболевания, который теперь необходимо обнаружить. Теперь у ученых есть уникальный шанс разобраться с проблемой и выяснить, чем могли заболеть тигры.

После поимки тигра заключили в коробку. Фото: Департамент охотнадзора Приморского края

Содержанием отловленного хищника в реабилитационном центре возьмёт на себя центр "Амурский тигр".