Владивостокские яхтсмены и рыбаки приютили слепую чайку Машу

СЕГОДНЯ 01:45 2018-10-20T01:42:47+03:00

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Необычный питомец появился у моряков из яхт-клуба «7 Футов». Точнее, на первый взгляд вполне себе обыкновенный: две перепончатые лапы, два крыла, пернатый хвост. По научной классификации - сизая чайка. Только есть у неё одна грустная особенность – птица лишена зрения.

В начале октября рыбаки, удящие рыбу в окружении яхт и катеров клуба «7 футов» (а заодно местные яхтсмены) заметили: у них появилась постоянный «компаньон». Поселившаяся на берег птица никак не хотела покидать уютное место под судами, да и вела себя как-то странно. Вместо обычного «чаечного» нахальства, пернатый проявлял только растерянность и слабо реагировал на приближение человека.

Тут-то обтёсанные морскими ветрами мужики решили выяснить, что с ней не так. Так сказать, пошли на прямой контакт с летающим зверем. Поведение чайки, мягко говоря, ошарашивало: она как будто бы ничего не видела. На прикосновение птица реагировала молниеносным побегом, даже не пытаясь взлететь. Как оказалась, птица действительно слепа. Чайку решили приютить, и даже дали ей кличку – назвали Машей. В гендерных различиях разбираться не стали: раз чайка – значит «она».

- Мне о ней рассказал охранник, когда я в очередной раз проходил на пирс. У неё нет определённого места – бегает там где-то в конце, искать надо, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» яхтсмен Игорь Селяев, провожая до местопребывания слепой птицы.

Слепая птица сразу услышала наше приближениеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Когда мы пришли на место, сразу найти Машу не получилось. Стали смотреть на пристроенные на балках яхты. И вот там-то внезапно обнаружился еле уловимый коричневый силуэт. Птица сидела на одном месте и старалась не двигаться. Когда мы стали подходить к ней – она сразу открыла глаза и начала мотать головой в стороны, разыскивая источник звука.

- Сейчас рыбы принесу, там как раз уже ей наловили, - говорит Игорь и отлучается на несколько минут.

Когда пернатый доходил до «стены» ударяясь об неё клювом, он разворачивался в другую сторону и шёл дальшеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

За время пока яхтсмен ходил за едой (на часах как раз наступало время обеда), чайка окончательно ожила и осторожно зашагала вглубь. Она гуляла возле пирса и яхт, периодически натыкаясь на препятствия, которые, понятное дело, не видела. Стукнувшись клювом о брус, Маша медленно разворачивалась в другом направлении. Через некоторое время она и там нашла новое препятствие. Так бы несчастная чайка и кружила - но, к счастью, вернулся Игорь с лакомством в руках.

Даже с рыбой в руках за Машей приходится погонятьсяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Даже простой перекус птице даётся непростоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Рыбу она любит. Да чего бы ей её не любить, чайка же, - отмечает моряк и подходит к ней поближе, но в этот момент птица в страхе бросилась снова вглубь. После короткой погони Машу приманил запах ещё недавно живой рыбки. – Это она сегодня какая-то нервная, а так обычно очень спокойная. Можно подойти, просто погладить – не убегает. Жалко её, скоро ведь ещё и холода наступят, корюшка уйдёт, а добыть пропитание она себе не может. Радует, что чайки морозостойкие – зимой по льду без проблем ходят.

Сергей Селянов периодически навещает пострадавшего пернатогоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Рыбу Маша хватает на ощупьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В этот момент птица пытается нащупать клювом поднесённое к ней лакомство. На ощупь получается не сразу, но после нескольких попыток еда оказывается в глотке. Пока Игорь кормит птицу, он рассказывает, как она могла лишиться зрения. Вероятнее всего, чайка ударилась об мачту, когда летела на большой скорости. Такое происходит нередко – птицы часто ломаются, не замечая препятствий. За примерами долго ходить не надо: неподалёку, в бухте Фёдорова обитает её сородич с переломанным крылом.

Рыбаки каждый день заседают на пирсе яхт-клубаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/673995" frameborder="0"></iframe> Игорь прикармливает слепую чайку с 9 до 16 часов.

- Сейчас все наши за ней ухаживают. Даже отдельную миску выделили. Пропитание для неё всегда найдётся. У нас даже кэп сказал: «не будете прикармливать – всех отсюда разгоню». На пирсе она, конечно, жить может долго – у нас бортики по краям, она через них не выберется. Я сам здесь с утра до второй половины дня сижу, проверяю. А потом уже другие присматривают. Но всё же место бы для неё найти было бы очень хорошо. Честно признаю – дома сердце порой за неё болит, - рассказывает Игорь Селяев.

Рыбаки выделили для слепой чайки специальную миску для рыбыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Пока мы общаемся, один из рыбаков отмечает: «Ничего, хоть и слепая, жить будет, мы о ней позаботимся. Но уютное помещение для неё всё-таки нужно». После этих слов он вылавливает маленькую рыбку и кладёт в специально выделенную для чайки миску.

Как оказалось, Игорь давно трепетно относится к пострадавшим животным. В 2006 году он даже отмечался на страницах «Комсомольской правды». Тогда он отбил у троих алкоголиков собаку, которую те хотели убить. Яхтсмен лично следил за её судьбой ,и в итоге она попала в хорошие руки.

Получит ли Мария тёплый кров и добрых хозяев – покажет время, но моряки своих в обиду, как известно, не дают. Игорь пообещал, что за слепым питомцем будут всячески ухаживать.