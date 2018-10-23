Под собственным флагом: как формировался современный облик Приморья

СЕГОДНЯ 06:23 2018-10-23T06:33:03+03:00

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В состав РСФСР Приморье вошло только в 1922 году – что для некоторых было поводом «хвастаться», что при советской власти край прожил ровно на пять лет меньше, чем остальная страна. Однако, справедливости ради стоит отметить, что именно в советское время край приобрел нынешний вид. Сегодня, спустя 80 лет после образования Приморья «Комсомольская правда» вспоминает, как именно формировался современный облик Приморья

В начале славных дел

Собственно, начинать отсчет именно истории Приморья нужно с 1938 года – именно тогда был подписан указ о разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский. Однако сам регион входил в состав РСФСР еще с 1922 года. Перед этим регион пережил краткий период независимости, когда он входил в состав Дальневосточной республики. А в мае 1921 года на юге Приморской области власть большевиков свергли – и там появился Приамурский земский край. Независимое государственное образование, на минуточку. Приморье тех лет представляло собой бурлящий сплав казаков, белогвардейцев, интервентов. Вот как описывал Владивосток тех лет журналист Константин Харнский:

«Этот скромный окраинный город был тогда похож на какую-нибудь балканскую столицу по напряженности жизни, на военный лагерь по обилию мундиров. Кафе, притоны, дома христианских мальчиков, бесчисленные, как клопы в скверном доме, спекулянты, торгующие деньгами обоих полушарий и товарами всех наименований. Морфий и кокаин; проституция и шантаж; внезапные обогащения и нищета. Напряженное ожидание то одного, то другого перехода. Белогвардейцы и партизаны, монархический клуб рядом с митингом левых. Взаимное напряженное недоверие. Шпики. Взлетающие на воздух поезда в окрестностях и неизвестно куда пропадающие люди. Отдайте одну улицу белым, а другую красным, прибавьте по полку солдат разных наций от голоколенных шотландцев до аннамитов и каких-то неведомых чернокожих; и над всем этим - интервентский кулак…»

Однако Гражданская кончилась, вихри истории улеглись – а на восточных землях России прочно закрепились большевики. Несколько лет губерния и федерации согласовывали политическое устройство – а потом началось активное строительство новой жизни. 20 октября 1932 года вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О новом территориальном делении и районировании Дальневосточного края». Еще через шесть лет на карте РСФСР появился Приморский край.

Эти годы характеризовались индустриализацией и коллективизация сельского хозяйства. Росту численности населения, увеличения количества населенных пунктов, строительству дорог. Однако современный облик край обрёл много позже – после Второй мировой войны.

- Можно сказать, что этот период сформировал то Приморье, которое мы знаем. Именно тогда было заложено дальнейшее разделение специализации городов и районов края: аграрный восток, промышленный север, военный юг, - рассказал «Комсомолке» директор Приморского музея им. Арсеньева Виктор Шалай.

И так, из чего же вырос знакомый всем Приморский край?

Море, торговля, Ильич

Про приморскую столицу рассказывать можно долго, а уже исторических и архитектурных сокровищ там не счесть. Так что остановимся на нескольких значимых объектах.

Владивостокский ГУМ является одним из самых узнаваемых зданий города. Фото: Приморский музей им. Арсеньева:

Одно из первых многоэтажных зданий в историческом центре Владивостока. Сначала на его месте располагались деревянные склады и двухэтажный домик немецкой торговой фирмы «Кунст и Альберс». Кирпичное здание промышленники начали строить в 1882 году. А уже через три года в нем заработал торговый дом с товарами, доставленными из разных уголков света. Здесь можно было найти все, что душе угодно - от иголки до автомобиля. Уже а начале ХХ века приглашенный из Германии архитектор Георгий (Георг) Юнгхендель перестроил здание, взяв за основу стиль «модерн». Таким ГУМ сохранился и поныне – понятное дело, с косметическими изменениями.

Дом Ильича, 1950 год. Фото: Приморский музей им. Арсеньева

Это сейчас Народный дом почти не виден из-за окружающих его многоэтажек. В свое время это здание из яркого кирпича сравнивали с маяком, возвышающимся над городом.

Чем вообще являлись народные дома? Они задумывались как место, где жители небогатых кварталов могли бы весело и с пользой проводить время. Как правило, там располагались библиотека, театр, клубы по интересам. Люди приходили сюда на оркестровые концерты, творческие вечера и поэтические чтения.

В 1899 году во Владивостоке решили открыть Народный дом имени Александра Пушкина. Повод был более чем подходящий: сто лет со дня рождения великого поэта. Здание спроектировали и построили под руководством вышеупомянутого Георгия Юнгхенделя, а также инженера Петра Микулина.

Стройка затянулась на долгих восемь лет – его сдали в эксплуатацию лишь в 1907 году. Уже через десять лет на его ступенях выступал революцинер Володарский. Кстати, именно поэтому улица, на которой расположено здание, получила его имя.

В 1922 году дом переименовали в клуб металлистов, а чуть позже — в Дом Ильича, поместив возле парадного входа скульптуру Ленина. Там проводились танцы, концерты и выступления коллективов самодеятельности. В девяностые Народном доме обосновалось Уссурийское казачество. Сейчас историческое здание находится на реконструкции. После ремонта его отдадут Дальневосточному государственному институту искусств.

Морской вокзал Владивостока, 1967 год. Фото: Приморский музей им. Арсеньева

…В Новый Год 1918 года в порт тихо вошел японский крейсер «Ивами» с десантом на борту. Чуть позже к нему присоединился второй крейсер «Асахи», а затем – английский «Саффолк». 1 марта 1918 на рейде бухты Золотой Рог бросил якорь американский крейсер «Бруклин». Это вторжение командиры военных судов объяснили «визитом вежливости». Но уже в апреле иностранный десант высадился во Владивосток. Casus belli послужило ночное нападение неизвестных на японскую частную фирму «Исидо» и убийство двух ее служащих.

На причальной стенке Морского вокзала еще сохранились кнехты, помнящие начало военной интервенции во Владивостоке.

История морского вокзала началась со скромной комнаты отдыха для пассажиров на одной из первых каменных пристаней Владивостока. Первые постройки, которые появились на берегу были предназначены для приемки, отправки и таможенного оформления коммерческих грузов. Пристань так и называлась – «Коммерческая пристань бухты Золотой Рог» (с 1909 года она стала называться Торговой пристанью).

Первое здание вокзала просуществовало до 1959 года. После было принято решение перестроить «лицо» бухты. Но сносить до основания все не стали - для строительства первого, цокольного этажа нового вокзала использовали фундамент и склады старого. Проект включал в себя многие передовые технологии того времени. Витражный фасад вокзала высотой 10 метров и длиной 100 метров, легкие колонны, поддерживающие козырек над стеклянным витражом – все это внесло парадный пафос в простоту советского конструктивизма. В итоге, морской вокзал Владивостока стал лучшим в СССР. Естественно, на тот период.

Из Семёново в Арсеньев

Еще в конце 19 века место, где в будущем расположится центр вертолётостроения края, облюбовали шесть семей старообрядцев из села Петропавловки. После сильного наводнения они перебрались на реку Халазу (ныне - Дачная, приток Арсеньевки). Так было основано новое село Семёново. А уже в 1901 году сюда прибыли первые ходоки с семьями из Полтавской губернии: Тимофей Бурнос, Глеб Николаенко, Макар Опанасенко, Степан Пищик. Через год три поселения – Семёново, Халаза и Ново-Петропавловка – были объединены в одно поселение, названное Семёновкой.

Первый грамотный человек появился в Семёновке в 1904 году. Это был Филимон Пышный – три класса церковноприходской школы. А в 1912 году в селе открылась первая школа - два класса начального образования, впоследствии выросшая и ставшая школой № 1. Это был простой дом из двух комнат, в одной жил учитель, в другой ребятишки осваивали азы грамоты. Старожилам села 1912 год запомнился еще и тем, что в один из майских дней сюда прибыл со своим отрядом Владимир Арсеньев. Он пробыл в Семеновке десять дней – путешественник проводил топографическую съемку местности.

Жилой квартал Арсеньева, 1977 год. Фото: Приморский музей им. Арсеньева

Поворотным годом в истории села стал 1936 год, когда Совет Труда и обороны СССР решил построить там авиаремонтный завод № 116 (будущий «Прогресс»). Так Семёновка стала рабочим поселком.

24 декабря 1952 года Семёновку переименовали в город краевого подчинения Арсеньев. Пятидесятые стали для него периодом настоящего расцвета. В городе работали: два машиностроительных завода, две артели, два кирпичных завода, горпромкомбинат, хлебозавод, типография… Появилось первое такси. Кроме того, в это время активно строились новые улицы.

От каторжан до военных

История Находки началась с открытия в 1860 году удобного рейда в местной бухте. В 1865 году там появилось первое поселение. Образовали его каторжане, однако каких либо сведений о «бурном» прошлом до нашего времени не дошло. В начале 20 века Находка использовалась как место отдыха – здесь стоили летние резиденции наиболее состоятельные жители Владивостока. Летом 1902 года здесь отдыхала Элеонора Лорд Прей, описавшая бухту как «совершенно прелестное место, в которое она влюблена с прошлого лета». Первыми гражданским поселенцами Находки считаются финские переселенцы.

В 1907 году вокруг Находки образовались деревни Васильевка, Михайловка, Кирилловка, Волчанец, Лагонешты, Русский хутор. Примечательно, что население села Лагонешты составляли выходцы из Белоруссии, Украины, Эстонии.

Развиваться населенный пункт Находка начал уже в советское время – прямо перед войной его превратили в рабочий поселок.

Находка, улица Московская, 1961 год. Фото: Приморский музей им. Арсеньева

Есть у Находки, впрочем, и мрачная слава. Наряду с Владивостоком она была крупным пересыльным центром ГУЛАГа. Там располагалась целая система пересыльных лагерей и лагерь репатриации для японцев.

Долгие годы Находка представляла собой хорошо укрепленный, готовый к обороне населенный пункт. Ее защищали береговые батареи и минные заграждения. В бухте Врангеля находился морской аэродром для гидросамолетов. В бухте Козьмино базировалось соединение торпедных катеров, а с 1934 года до середины шестидесятых в бухте Находка располагалась 5-я морская бригада подводных лодок.

Статус города Находка получила 18 мая 1950 года. К этому моменту в ней проживало 28 тысяч человек. С этого времени Находка становится тихоокеанскими воротами Союза – ведь Владивосток стал закрытым городом. К концу брежневских времен Находка являлась одним из самых крупных и развитых портов СССР.

Серебро, цинк и дикие кабаны

До 1972 года такого города, как «Дальнегорск» на карте Приморья не существовало – был рабочий поселок Тетюхе. Название еще в конце 19 века дали геологи под руководством Юлия Бриннера (деда знаменитого актера) основали там рудники. Вокруг этих копей и возникло поселение. Само название переводится как «Долина диких кабанов». Полезные ископаемые тут добывали еще с средневековья. Правда, тогда наши нынешние соседи по региону – китайцы – преимущественно интересовались серебром. А вот русских геологов заинтересовал свинец и цинк.

Сегодня вокруг города пять рудников, самый старый из которых уходит под землю на 300 метров. Как это принято у горняков, местные жители ставят ударение в слове «рудники» на первый слог и не любят, когда их называют шахтами.

Панорама Дальнегорска, 1967-1969 годы. Фото: Приморский музей им. Арсеньева

Поскольку Дальнегорск буквально зажат между горами, весь город представляет собой один очень длинный проспект, носящий название 50 лет Октября. Его протяженность составляет 16 километров, а умещаются там 324 дома. Это одна из самых длинных улиц России. К этому проспекту примыкают все остальные городские улочки.

Высота домов в Дальнегорске не превышает 5 этажей. Из-за сейсмической опасности строить здания выше попросту нельзя. В результате у города сложился аккуратный силуэт, и высотные здания не заслоняют вид на горы.

Свой современный облик Дальнегорск-Тетюхе приобрел в 60-70е годы прошлого века. Однако городской статус он получил только в 1989 году – перед самым распадом СССР.