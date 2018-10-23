От Арсеньева до Лагутенко: началось голосование за название Владивостокского аэропорта

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-23T10:36:53+03:00

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Кто даст имя владивостокскому аэропорту - Муравьёв-Амурский, Владимир Арсеньев или другой видный деятель Приморья? В России заработал проект по наименованию Международного аэропорта Владивосток в честь великих россиян, оказавших на историю края огромное влияние. Приморцам предлагается 10 основных кандидатур, но можно выбирать и свой вариант.

Как ранее писала «Комсомольская правда», в начале октября стало известно о начале конкурса «Великие имена России». Его цель - дать 45 российским воздушным воротам страны официальные наименования. Речь идет о конкретных именах различных деятелей, прославившихся своими делами – будь это первооткрыватель или научный работник.

В этот список вошёл и Владивостокский аэропорт, находящийся рядом с селом Кневичи. В первое время Общественная палата Приморского края сформировала список из 10 известных российских деятелей, которые подходят для увековечивания их имени на здании аэропорта. Одноиз имен уже предлагал руководитель музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Директор одного из самых знаменитых приморских музеев считает, что аэропорту стоит назвать в честь генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского.

Копилку политических деятелей пополнил и дипломат Николай Игнатьев, который в 1859-1860 годы, во время визита в Китай, подготовил и подписал от имени Российской империи Пекинский договор. Немало в списке и исследователей: это Владимир Арсеньев, Степан Макаров и Геннадий Невельской. Из ученых представлен только один человек – предприниматель и селекционер Михаил Янковский.

Но куда же в Приморье без представителей морской профессии? В этот список вошли первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетитина и адмирал советского флота Николай Кузнецов. А вот список творческих натур связал сразу два поколения приморцев. Из прошлых времён представлен писатель Александр Фадеев, а вот нынешний век основателем группы «Мумий Тролль» Ильёй Лагутенко.

Это, впрочем, еще не все. Утвердив список из десяти человек, комиссия конкурса посовещалась и разрешила голосующим предлагать свои варианты. Так что жители края наряду с вышеперечисленными фамилиями могут вписать любую другую понравившуюся им кандидатуру. Среди популярных "народных" вариантов - революционер Константин Суханов и писателя Антон Чехов.

Проголосовать можно на сайте конкурса до 28 октября. Приморцам предлагается заполнить небольшую форму и представить свою кандидатуру. Однако если предложенный кандидат не внёс значимый вклад в развитие и становление страны, то он не пройдёт на следующие этапы конкурса. Также отмечается, что нельзя предлагать политиков последних 100 лет (вероятно, чтобы избежать скандалов). Под запрет также попадают имена, которые уже носят российские аэропорты. Окончательная дата завершения конкурса на данный момент не обозначена.

СПРАВКА «КП»

Во Владивостоке первые одиночные коммерческие полёты начались в 1932 году, а полноценный аэродром у города появился спустя четыре года рядом с селом Кневичи. На нём в первую очередь размещалась 43-я отдельная истребительная эскадрилья ВВС Тихоокеанского флота. Всё это время вплоть до 1956 года он выполнял военные функции и к пассажирским линиям полноценно вернулся только в 1958 году.

Обрастать зданиями аэропорт стал в 1961-м – именно в это время у него появился аэровокзал. Причём скромная пропускная способность строения допускала всего 200 человек. С этого времени аэропорт начал расти и близиться к своей международной славе. Её он достиг в 1992 году, когда здесь начали садиться самолёты из Китая и Кореи. Следующая историческая дата - 2006 год, когда завершилась масштабная реконструкция аэровокзала. Спустя два года воздушные ворота Приморья получили название «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).