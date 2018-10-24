Где купить костюм на Хэллоуин во Владивостоке: адреса магазинов для взрослых и детей

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-24T10:54:44+03:00

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Готовиться к празднованию хэллоуина – задача не из простых. Перед началом костюмированного праздника всегда возникает вопрос: какой образ примерить на себя в этом году? И зачастую после тяжёлых мук выбора надо бы узнать, а где вообще найти костюм на хэллоуин во Владивостоке, чтобы удивить друзей и близких? «Комсомольская правда» подскажет адреса магазинов, куда идти горожанам за оригинальными облачениями для взрослых и детей.

Если не хочется покупать

Костюм для хэллоуина – вещь не для повседневного использования. Если для вас главное прийти на праздник в облике любимого героя ужастиков, а дальнейшее уже использование наряда - дело совсем необязательное, для вас подойдёт прокат костюма. Такие услуги предоставляет во Владивостоке арт-студия «Карнавал».

Что имеем: костюмов в студии представлено большое разнообразие – больше 40 наименований. Здесь можно найти полные комплекты одежды главы семейства Аддамс, весёлого злодея Битлджуса, бога смерти Анубиса, опасного Джейсона Вурхиза, убийцы из сновидений Фредди Крюгера и многих других.

Оплачиваем: цена проката разнится от 1000 до 3 500 рублей. Тут важно помнить, что за взятую вещь необходимо оставить залог, а он может доходить вплоть до 10000 рублей. Либо можно оставить любой документ, удостоверяющий личность.

Место и часы работы: Адмирала Фокина, 10/1. ПН-СБ: 10:00-19:00, ВС: 10:00-15:00.

Костюм Анубиса. Фото: karnaval.vl.ru

Хочу свой

Если всё-таки хочется купить свой костюмчик, то в городе работает несколько магазинов. Где-то можно купить полноценный наряд для праздника тёмных сил, а где-то собирать по частям.

Один из подходящих магазинов с костюмами в городе - молодёжная точка «ШнурОк».

Что имеем: для празднования хэллоуина костюмерный набор здесь не самый богатый. Впрочем, всё равно можно выбрать подходящий образ. Особенно место подойдёт тем, кто любит героев из аниме. К тому же здесь продаётся множество тематической атрибутики, так что обвешать себя здесь можно по самые уши.

Оплачиваем: цена за полноценный костюм здесь варьируется от 1000 до 3000 рублей. Бижутерия не сильно прогрызёт дыру в бумажнике – за один предмет можно выложить до 500 рублей.

Место и часы работы: два магазина на Фокина, 6в и Светланской, 4. Ежедневно с 11:00 до 19:00.

Наряженная в костюмы аниме-героев публика не редко ходит на хэллоуинские фестивали. Фото:Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Если не хочется идти до магазина, можно заказать себе наряд на хэллоуин через интернет. Для этого подойдёт группа в социальной сети Инстаграм - @stocknyashka_vl.

stocknyashka_vl Детская одежда от stocknyashka_vl

Что имеем: более двух десятков костюмов, причём преимущественно для детей. Так что и ваше чадо может приобщиться к празднованию западного праздника. К тому же так они могут ходить по соседям, выпрашивая сладости. Как это традиционно делает малышня из США.

Оплачиваем: наряды для детей обойдутся совсем не дорого – до 2000 рублей. При заказе от 1000 рублей доставка бесплатная, если ниже – прибавляем к покупке 200 рублей. При этом можно заказать несколько моделей, померить и выбрать лишь то, что подошло и понравилось.

Место и часы работы: группа в социальной сети @stocknyashka_vl, заказ по указанному в паблике телефону.

Для любителей откровенных нарядов подойдут секс-шопы. Здесь не стоит сразу бояться показаться чересчур вульгарным. Почти все костюмы наполовину закрыты и оставляют лишь маленькую загадку для окружающих. Таким подойдёт магазин Vestalshop.

Что имеем: более 10 костюмов разной степени открытости. Стоит понимать, что в основном в продаже пикантные товары для девушек. Здесь дамы могут нарядиться в вампирш-искусительниц, хитрых ведьмочек и опасных горничных.

Оплачиваем: обычно все представленные в секс-шопах костюмы выполнены из качественных материалов, а за качеством стоит и высокая стоимость. Начальная цена здесь идёт от 3000 и заканчивается 8000 рублей.

А как же без грима?

Если ваш образ вам кажется не полным без обезображенной укусом зомби улыбки, мёртво-блёклых глаз, или следов от клыков вампира на шее, вам стоит обратиться к гримёрам. Во Владивостоке есть и такие услуги. На выходе из студии вы можете сильно напугать окружающих.

В нашем городе на профессиональном уровне аквагримом занимается студия «Белая Ворона».

belayaworona_vl Студия Белая Ворона

Что имеем: множество образов – от готической красотки до скелетообразного монстра. Причём в создание образа входит не только грим, но и укладка волос.

Оплачиваем: стоимость страшно красивого макияжа варьируется от 1000 до 1500 рублей.

Место и часы работы: Светланская, 147. Запись по указанному в профиле группы belayaworona_vl в Инстаграм телефону.

Не стоит забывать, что всегда существует много способов получить костюм к хэллоуину. Это и сшить его своими руками, и обратиться в ателье, и просто собрать из подручных средств своего монстра. К тому же существует множество частных объявлений в интернете, где можно найти порой уникальнейшие наряды. Мы надеемся, что наши советы помогут напугать окружающих на самый мрачный праздник в году.