Закон о «детях войны» заработает в Приморье через 10 дней

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-24T12:51:02+03:00

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Закон о «детях войны» сегодня приняли на заседании Законодательного собрания Приморья с учётом ранее внесённых поправок. Краевые парламентарии поддержали документ во втором и третьем чтении. Впервые в Приморье официально за родившимися в годы войны людьми закрепили данный статус.

Напомним, что в Приморье долгие годы десятки политиков и общественных деятелей добивались для «детей войны» особого статуса и преференций. Только вот дальше призывов с высоких трибун дело не доходило. Всё время находились какие-то сложности. Причём особый статус для «детей войны» до сих пор никак не прописан в федеральном законодательстве.

Когда в крае назначили врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, одним из его первых поручений стала разработка закона, закреплявшего за рождёнными в годы войны людьми особый статус. Причём на Сахалине, откуда прибыл нынешний врио, до этого уже появился закон о «детях войны» ещё в 2015 году. Этот опыт он решил перенести в родной для него регион.

Сегодня же историческую несправедливость, наконец, устранили. Согласно документу и принятым поправкам «детям войны» компенсируют оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 50 процентов. Предусмотрена и полная компенсация расходов на вносимую оплату по капитальному ремонту. К тому же для этой категории людей полагаются ежегодные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) и на День празднования окончания Второй мировой войны (22 июня).

Предусмотрели парламентарии и льготу по транспортному налогу. Она будет применяться для одного легкового транспорта не свыше 150 лошадиных сил, либо одного грузового автомобиля с той же мощностью двигателя, или одного мотоцикла.

По мнению разработчиков закона, документ, наконец, исправляет историческую несправедливость по отношению к людям, лишённым детства из-за страшной войны. Им приходилось восстанавливать народное хозяйство, города и выживать в тяжёлых условиях.

Отмечается, что предлагаемый закон – базовый и будет дополняться с учетом предложений депутатов всех политических партий. Окончательно «дети войны» обретут официальный статус спустя 10 дней со дня принятия документа - 2 ноября.

СПРАВКА «КП»

Статус «детей войны» распространяется на тех людей, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживает на территории Приморского края.