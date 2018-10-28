2018-10-28T10:54:21+03:00
Общество

«Зарплата по минимуму, нагрузка по максимуму?!»: педагоги Владивостока так не хотят

Трехсторонняя комиссия из властей, работодателей и профсоюзного актива обсудила главные проблемы тружеников образовательной отрасли
Игорь СОРОКИН
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Пока педагоги заявляют о своих проблемах сдержанно - на санкционированных митингах. Но терпение людей не безгранично. Фото - ФППКПока педагоги заявляют о своих проблемах сдержанно - на санкционированных митингах. Но терпение людей не безгранично. Фото - ФППК
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Исполнение муниципальной программы «Развитие образования Владивостока» на 2014-2019 годы обсудили на городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Активное участие в дискуссии приняли профсоюзные лидеры.

Главный вопрос, который волнует педагогические профсоюзы Приморья, — достойная оплата труда педагога на одну ставку, а не вынужденная необходимость совмещать ставки, чтобы хоть как-то прожить на честную зарплату.

Как рассказал замначальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Роман Сигида, работа по повышению окладов работникам отрасли идет полным ходом.

Под руководством директора МКУ «Централизованная бухгалтерия МОУ Владивостока» Ирины Бушмановой разработаны несколько вариантов системы оплаты труда. Их уже представили депутатам Думы Владивостока.

Сейчас рабочая группа при краевом департаменте образования, в которую входят и профсоюзные активисты, работает над едиными рекомендациями по созданию новой системы оплаты труда для всего Приморья. Важно внедрить ее как можно скорее, чтобы в проект бюджета можно было добавить денег.

— Нас, конечно, устроит тот вариант, при котором оклад молодого педагога будет не меньше минимального размера оплаты труда, сегодня это 11 163 рублей. Вслед за этим закономерно вырастут и оклады других педработников, в соответствии с их категориями и званиями.

Мы осознаем, что это самый затратный для края вариант, он потребует увеличения фонда оплаты труда в школах и детсадах более чем на 50%. Но он и самый справедливый по отношению к учителям, чья зарплата сегодня практически сравнялась с заработком то есть уборщиц и сторожей, — говорит член трехсторонней комиссии, председатель владивостокской организации профсоюза работников образования Людмила Карамова.

Остро стоит сегодня и жилищный вопрос. Он не позволяет закрепить кадры в педагогике: на свои зарплаты молодые учителя просто не могут снимать квартиры, а про ипотеку и говорить не приходится.

— Общежитие для работников образования, которое есть в городе, проблему не решает: мест нет, семьи с детьми туда не селят. Некоторое время назад городские власти рекомендовали нам работать с жилищным кооперативом «Радость». Наши педагоги начали активно туда вступать, но из-за проблем с документацией процесс строительства остановился, — отметила Карамова.

Представители городского управления образования заверили, что держат вопрос на контроле.

Вопрос интенсивности труда педагогов, которые сегодня вынуждены работать на 1,5-2 ставки, был воспринят неоднозначно.

Председатель городской организации отраслевого профсоюза обеспокоена высокой нагрузкой учителей:

— Педагоги заполняют по два журнала в день — бумажный и электронный, проверяют десятки тетрадей, повышают квалификацию без отрыва от работы, ведут по две смены в начальной школы, — это приводит к быстрому профессиональному выгоранию, и с этим что-то надо делать.

Роман Сигида предложил взглянуть на это с другой точки зрения:

— Разве постоянно учиться новому — это плохо? Тем самым можно больше дать своим ученикам, — заметил он.

Также на трехсторонней комиссии обсудили состояние коллективных договоров во Владивостоке. С 2016 по 2018 годы в организациях приморской столицы зарегистрированы 438 коллективных договоров и 64 дополнительных соглашения к ним. К слову, больше всего их в образовании — 212 — и здравоохранении — 79. Именно профсоюзы убеждают работодателей заключать колдоговоры и прописывать в них социальные гарантии для работников сверх Трудового кодекса.

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