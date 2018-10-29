День комсомола, аварийные мосты и чем удивил приморцев Сахалин

29 Окт. 00:00 2018-10-29T05:50:52+03:00

Эфир 29 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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В течение двух часов этим утром подведём итоги минувшей недели и немного заглянем в будущее: например, обсудим с политологом, сколько ещё может быть желающих участвовать в выборах губернатора Приморского края и у кого больше шансов пройти муниципальный фильтр.

Автоэксперт Евгений Штыгайло даст полезные советы автолюбителям, а приморские журналисты расскажут, что интересного увидели несколько дней назад на Сахалине.

Вспомним также комсомольское прошлое некоторых известных людей Владивостока и ждём от вас, наши слушатели, ответа на вопрос: где в Приморье ещё такие же опасные мосты, как в Осиновке? Какие стоит отремонтировать в первую очередь, чтобы избежать повторения трагедии прошлой недели, когда погибли 25-летняя жительница Арсеньева и её трёхлетняя дочка.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/675346" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 29.10.18.