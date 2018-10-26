В Приморье фура раздавила легковушку во время обрушения моста
В Приморье рухнул очередной мост. На этот раз обрушилась переправа через реку Осиновка в Михайловском районе.
Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, ЧП произошло на 5 километре дороги «Осиновка – Рудная Пристань».
В момент ЧП по мосту ехала груженая фура и легковая Mazda Demio. Несколько опор сломались прямо под грузовиком. После фура покатилась назад, буквально расплющив «Мазду». Иномарка, зажатая между обломком моста и грузовиком, превратилась в лепешку; по словам очевидцев, между прицепом и мостом всего 40 сантиметров.
В Приморье рухнул мост прямо под фурой.
Никаких сведений о находившихся в салоне людях нет. Однако с большой вероятностью люди в «Демио» погибли. Печальный прогноз подтверждается рядом неофициальных источников.
Место ЧП. Фото: dpscontrol_125rus
Сейчас дорога на Рудную Пристань перекрыта. Объезд поврежденного участка происходит по дороге Черниговка – Арсеньев.
В администрации Михайловского муниципального района сообщили, что все руководство уже выехало на место ЧП. Официальные комментарии чиновники дадут позже.
«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.