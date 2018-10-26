2018-10-26T09:38:46+03:00
Происшествия

В Приморье фура раздавила легковушку во время обрушения моста

"Демио" буквально превратилась в лепешку
Артём КАБАНКОВ
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На место ЧП уже выехали экстренные службы и чиновники. Фото: dps_vlНа место ЧП уже выехали экстренные службы и чиновники. Фото: dps_vl
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В Приморье рухнул очередной мост. На этот раз обрушилась переправа через реку Осиновка в Михайловском районе.

Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, ЧП произошло на 5 километре дороги «Осиновка – Рудная Пристань».

В момент ЧП по мосту ехала груженая фура и легковая Mazda Demio. Несколько опор сломались прямо под грузовиком. После фура покатилась назад, буквально расплющив «Мазду». Иномарка, зажатая между обломком моста и грузовиком, превратилась в лепешку; по словам очевидцев, между прицепом и мостом всего 40 сантиметров.

В Приморье рухнул мост прямо под фурой.

Никаких сведений о находившихся в салоне людях нет. Однако с большой вероятностью люди в «Демио» погибли. Печальный прогноз подтверждается рядом неофициальных источников.

Место ЧП. Фото: dpscontrol_125rus

Место ЧП. Фото: dpscontrol_125rus

Сейчас дорога на Рудную Пристань перекрыта. Объезд поврежденного участка происходит по дороге ЧерниговкаАрсеньев.

В администрации Михайловского муниципального района сообщили, что все руководство уже выехало на место ЧП. Официальные комментарии чиновники дадут позже.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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