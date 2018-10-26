Олег Кожемяко выехал к рухнувшему в Приморье мосту

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-26T14:13:59+03:00

Мост рухнул в тот момент, когда по нему ехали машины

Сегодня днем, 26 октября, на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста

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Спасатели работают на месте обрушения моста через реку Осиновка в Михайловском районе. На место аварии оперативно выехал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Врио губернатора подчеркнул, что сейчас на месте обрушения моста трудятся бойцы МЧС, сотрудники полиции, спасательные службы, представители администрации Приморья. Принимаются меры по разгрузке фуры, чтобы вытащить пострадавшую легковушку.

Фура раздавила легковушку

- Произошло обрушение моста на пятом километре дороги Осиновка—Рудная пристань, к сожалению, с трагическими последствиями, данные по погибшим уточняются. В Михайловский район выехала техника МЧС, чтобы вытащить фуру, разгрузить мост. Важно наладить сообщение, надо посмотреть состояние объездных дорог, обеспечить проезд. На месте посмотрим, какие силы и средства необходимо направить, чтобы помочь и приступить к аварийно-восстановительным работам, — обозначил Олег Кожемяко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/675129" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Приморье. Обвал моста.

Напомним, сегодня днем, 26 октября, на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура.

Как уточнили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.