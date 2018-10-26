2018-10-26T14:13:59+03:00
Происшествия

Олег Кожемяко выехал к рухнувшему в Приморье мосту

Сегодня днем, 26 октября, на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Мост рухнул в тот момент, когда по нему ехали машиныМост рухнул в тот момент, когда по нему ехали машины
Изменить размер текста:

Спасатели работают на месте обрушения моста через реку Осиновка в Михайловском районе. На место аварии оперативно выехал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Врио губернатора подчеркнул, что сейчас на месте обрушения моста трудятся бойцы МЧС, сотрудники полиции, спасательные службы, представители администрации Приморья. Принимаются меры по разгрузке фуры, чтобы вытащить пострадавшую легковушку.

Фура раздавила легковушку

Фура раздавила легковушку

- Произошло обрушение моста на пятом километре дороги Осиновка—Рудная пристань, к сожалению, с трагическими последствиями, данные по погибшим уточняются. В Михайловский район выехала техника МЧС, чтобы вытащить фуру, разгрузить мост. Важно наладить сообщение, надо посмотреть состояние объездных дорог, обеспечить проезд. На месте посмотрим, какие силы и средства необходимо направить, чтобы помочь и приступить к аварийно-восстановительным работам, — обозначил Олег Кожемяко.

Трагедия в Приморье. Обвал моста.

Напомним, сегодня днем, 26 октября, на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура.

Как уточнили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» ХабаровскВладивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Снеговой ребята в масках и с пистолетом украли у бизнесмена из Китая 3,5 миллиона рублей
Во Владивостоке на Светланской девушку зажало в расплющенном джипе
И сам чёрт не брат: житель Артёма «под мухой» зарезал родную бабушку
Форточник из Владивостока ограбил квартиру, не разбудив хозяйку
15 лет «строгача» получил папаша-совратитель из Приморья
В 24 тоннах красной икры Россельхознадзор нашёл золотистого стафилококка
Поломка микроавтобуса едва не стоила жизни приморцу
Почта России в Приморье приглашает отправить Деду Морозу поздравление с днем рождения
В Артёме задержали юного наркосбытчика
Мокрый снег и дождь ждёт приморцев уже в понедельник
На роковой трассе Седанка-Патрокл авария унесла жизнь мотоциклиста
В Приморье снова зарядили дожди
Глава Приморья пообещал переформатировать медицину
Олег Кожемяко обвинил чиновников Владивостоке в войне против горожан
Моряки-тихоокеанцы обменялись боевым опытом с китайцами
Судимый за «резиновую квартиру» приморец взялся за старое
Семь раз роди - один отсиди: жительницу Приморья судят за алименты
Жулики воруют, большегрузы разбивают: Владивосток заменил 300 люков
Октябрьский ливень обрушится на Владивосток в пятницу
Во Владивостоке водителя-мигранта сняли с маршрута за ролик в соцсетях
В Приморье глуповатый бомж пришел в банк с поддельными долларами
Гордума просит признать Владивосток столицей Приморья
Пьяные приморцы утопили 20-летнего земляка