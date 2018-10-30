У найденного в Приморье неадекватного тигра обнаружили инфекционное заболевание

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-30T09:18:04+03:00

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Пойманный на прошлой неделе на границе Приморского и Хабаровского краёв амурский тигр пошёл на поправку. После приёма лекарств у хищника появился аппетит и всё чаще подходит к миске с едой. Тем временем специалисты обнаружили у дикой кошки инфекционную болезнь и прописали курс лечения.

Напомним, 20 октября по социальным сетям разошлось видео, как на берегу речной косы спокойно сидит тигр. Он никак не реагировал на снимавших его людей – лишь посматривал, не вставая с места. Проверившие видео сотрудники охотнадзора и центра «Амурский тигр» посмотрели запись и сразу поняли – с животным что-то не так.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/674358" frameborder="0"></iframe> Меланхоличный тигр на границе Хабаровского и Приморского краев.

Когда они изловили тигра, проверка показала - никаких ранений и других повреждений на нём нет. Зверь оказался в меру упитанный, зубы целые. Однако у тигра начисто исчез аппетит. После этого полосатому прописали курс реабилитации, выдав препараты общего спектра, иммуноподдерживающие от наиболее распространенных болезней кошачьих.

Тигра пришлось ловить целой командой. Фото: Департамент охотнадзора Приморского края

- Сейчас состояние тигра улучшилось. Сначала он отказывался от еды и питья. Ему назначили курс лечения. Позавчера он стал активней – стал есть и пить. Ему продолжают оказывать лечение, и оно продолжится, пока специалисты не поймут, что болезнь отступила, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

У тигра обнаружили инфекционное вирусное заболевание, вызванное общим снижением иммунной системы. По словам специалиста, оно могло появиться из-за травмы или паразитных болезней. В связи с этим зверю назначено лечение широкого спектра, которое оказывает воздействие на все возможные причины возникновения недомогания.

- На следующей неделе хищник пройдёт полное обследование, и вот тогда уже точно станет известно, что с ним происходит, - отметил в разговоре директор реабилитационного центра для тигров.

Отметим, что ранее специалисты сообщали о частых случаях, когда тигры вели себя странно на речной косе у границы Хабаровского и Приморского краев. Эксперты сообщали, что возможно в этом месте находится неизвестный очаг заболевания. Однако, по словам Сергея Арамилева, вероятность этого крайне мала.

- Есть простой пример - когда тигрёнок истощён и мы видим его в лесу, то он будет очень спокоен. Даже гладить можно. И такое поведение - явно неадекватная ситуация. Однако если восстановить все его все его функции, он уже начнёт бросаться. Так что это относится ко всем животным, находящимся в угнетённом состоянии – они теряют интерес к внешним раздражителям. И подобных случаев много, и не только в том районе - это происходит и в Хабаровске, и у нас, в Приморье.