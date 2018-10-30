Жильцы самого проблемного долгостроя Владивостока выступили против Ищенко в суде

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-30T13:02:40+03:00

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Сегодня во Владивостоке состоялось очередное судебное заседание, связанное с одним из самых скандальных городских долгостроев . Речь идет о высотке на Пихтовой, 35, которую не могут закончить с 90-х годов. Сейчас эта история приобрела политический оттенок: в скандале оказался замешан кандидат в губернаторы Приморья.

Многоэтажку на Пихтовой, 35 не могут достроить уже 25 лет – с 1993 года. За это время в проблему пытались вмешаться власти всех уровней. И мэры Владивостока, и губернаторы Приморья постоянно обещали решить эту проблему – но воз и ныне там. В некоторых квартирах уже живут люди, хотя дом не сдан в эксплуатацию.

Бывший застройщик и председатель жилищного кооператива «ЖСК-88» Юнс Фахутдинов сейчас отбывает наказание в колонии за взятку, а само строительство дома полностью заморозили еще в 2013 году. Однако на этом проблемы обманутых дольщиков не закончились – хотя казалось, куда уж больше? Сейчас жильцы пытаются отстоять земельный участок, принадлежащий их жилкооперативу. Как рассказал «Комсомолке» лидер инициативной группы Алексей Андреев, эту территорию хочет прибрать к рукам компания «Аврора-Строй». Она принадлежит кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко.

– В июле 2016 года председателя нашего жилкооператива «ЖСК-88» Фахутдинова приговорили к лишению свободы, и его место оказалось вакантным. Уже в октябре среди жильцов началась агитация за избрание главной «ЖСК-88» Андрея Ищенко. После этого прошло собрание жильцов, на котором рассматривалась его кандидатура на этот пост – единственная. Ну а на следующем собрании Ищенко решили избрать председателем. Есть, правда, одно но: почти никто из членов жилкооператива на этих собраниях не присутствовал, – рассказал он.

Жильцы сетуют: когда появился Ищенко, все работы прекратились. Фото: newsvl.ru

Дело в том, что из сотни участников собраний половина оказались совершенно посторонними людьми. Из сотни человек, записанных в протоколе, 46 вообще никому не известны – эти люди не имеют никакого отношения к кооперативу. А подписи минимум 15 человек, уверяет Андреев, оказались подделанными. Последний факт, впрочем, еще предстоит доказать в суде.

– Перед назначением Ищенко на пост председателя временно назначили Ольгу Павловских, жительницу «долгостроя». Андрей Ищенко обещал достроить наш дом – но с рядом условий. Дескать, он войдет в жилкооператив, а с каждым жильцом заключит инвестиционные соглашения. При этом сам ЖСК будут банкротить. Таким образом он бы просто получил бы всю нашу землю, – рассказывает Алексей Андреев.

Кусок у кооператива действительно лакомый. Стоимость этой земли составляет 53 миллиона рублей – туда, помимо недостроя, входит кусок земли, на котором можно разместить две многоэтажки. В планах у «Авроры-Строй» - парочка 30-этажных «свечек». В общем, приобретение крайне выгодное.

Дело рассматривают в Первомайском районном суде Владивостока.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Однако, когда жители начали серьезно разбираться в ситуации, они поняли: дело нечисто. Прежде всего, они начали оспаривать те самые документы с собраний жильцов, которые проводились с участием «левых» людей. С тех пор активность фирмы Андрея Ищенко поутихла. Проблемы жителей Пихтовой, 35, понятное дело, так никто не решил. Сейчас жильцы «долгостроя» защищают свои права в Первомайском суде Владивостока. Они добиваются того, чтобы Ольгу Павловских лишили статуса председателя кооператива «ЖСК-88» - и отменили все решения, связанные с фигурой Ищенко. Судебное разбирательство началось в августе этого года.

Большая часть жильцов «долгостроя» единодушны в своей позиции. Их можно понять: за прошедшее время ситуация на Пихтовой только усугубилась. Вот что рассказала корреспонденту «КП» обманутая дольщица Наталья Габидулина:

– Вообще, при Фатхутдинове стройка хоть как-то велась. Как только в историю включился Ищенко, все остановилось напрочь. Кран распилили на куски и увезли. Хотели снести наш шестой подъезд, где нет крыше. Хорошо, что вмещался врио губернатора Олег Кожемяко. Он пообещал, что до нового года крышу нам сделают, хотя бы временную, – рассказала она.

Сейчас уже назначены подрядчики на установку лифтов и крыши. Кроме того, сегодня дом наконец-то подключили к отоплению. Там запустили полноценную котельную. В шести подъездах отапливаются все 10 этажей. Так что теперь у людей появилась надежда на решение затянувшегося квартирного вопроса. Сейчас для них главное – выиграть суд. Следующее заседание по делу состоится в декабре. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

Стоит отметить, что формальный руководитель кооператива Ольга Павловских не пожелала разговаривать с корреспондентом «КП». На момент подготовки публикации Андрей Ищенко оказался недоступным для комментария.