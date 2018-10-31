Скажите «ДА!» лечению в Южной Корее

СЕГОДНЯ 04:10 2018-10-31T04:53:42+03:00

Три ответа на вопрос, почему вам нужен медицинский тур в Страну утренней свежести

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Медицинский туризм - это понятие стремительно ворвалось в нашу жизнь и быстро стало популярным. А среди направлений, которые выбирают наши соотечественники, именно Южная Корея заняла лидирующие позиции в Азии.

Почему именно эта страна должна получить приоритет при выборе путешествий за здоровьем и красотой?

Мы готовы дать ответы тем, кто хочет знать о корейской медицине всё и даже немного больше.

Ответ №1. Высокое качество медицины и контроль государства. Этот критерий тысячи россиян назвали приоритетным и главным при выборе зарубежного медицинского тура. «Качество медицинской диагностики, лечения, реабилитации и эстетической медицины в корейских клиниках не уступают мировому!» - отзывы тех, кто лечился не только в Корее, но и в других странах. А вот выбор сделали в пользу Страны утренней свежести. Многочисленные отклики и мнения этих людей помогли нам составить своеобразную шкалу медицинских предпочтений туристов:

- в клиниках Южной Кореи гарантирован точный диагноз различных заболеваний не только на ранней стадии, но и в сложной запущенной форме;

- страна - лидер по результативности программ экстракорпорального оплодотворения и качеству пластических операций;

- корейские врачи добиваются положительных результатов в 90-95% случаев в излечивании онкологических заболеваний на начальных стадиях;

- в Корее действуют пакетные программы, которые позволяют пройти необходимые процедуры без очередей в течение дня, а иностранных туристов врачи принимают приоритетно;

- В ведущих клиниках страны широко применяют робототехнику. Корейские корпорации Samsung, LG и Hyundai производят медицинское оборудование специально для госпиталей страны. Оно обновляется каждые 3-5 лет. Южная Корея занимает 2-е место после Швейцарии по уровню оснащённости медицинским оборудованием.

Добавим к этому наличие обязательной международной аккредитации JCI как непременное условие осуществления деятельности для клиник страны. А чтобы её получить, больница должна соответствовать стандартам качества медицинских услуг, квалификации персонала и безопасности пациентов.

В стране очень строгий контроль государства за качеством медицинских услуг. Не все знают, что сегодня Южная Корея вышла на первое место в мире по размеру государственного бюджетного финансирования в здравоохранение.

Именно Корея инициировала Международную премию «MedicalAsia», которая более 10 лет носит статус главного медицинского события стран АТР. Девиз форума 2018 года: «Медицинский туризм - движущая сила экономического роста 21 века!» Обмен опытом, поиск современных направлений в медицинском туризме, новые подходы и практики - это всё станет темой встреч ведущих игроков мирового рынка медицинских и фармацевтических услуг, авторитетных учёных и специалистов из Европы, США и Азии. Открытие состоится 1 ноября нынешнего года в столице Кореи Сеуле. В этот день вся страна узнает имена лучших медицинских центров и клиник, фармацевтических компаний и государственных структур, которые занимаются медицинским туризмом, будет назван Доктор года - 2018.

Мы начали знакомство с медициной Кореи, пообещав дать три ответа, как три главных преимущества медицинского туризма. Продолжаем обзор.

Ответ №2. Врач в Корее - больше чем врач. Это уважаемая и высокооплачиваемая профессия, получить которую совсем не просто. Конкурс в медицинские вузы - самый высокий в мире. Студенты-медики учатся больше 10 лет, они обязаны регулярно посещать международные семинары и конференции, чтобы быть в курсе современных медицинских достижений. Около 30% становятся терапевтами, остальные - узкими специалистами. На этапе обучения к отбору лучших специалистов относятся очень строго, поэтому врачами становится менее 10% всех студентов медицинских ВУЗов. Не менее высокие требования и к среднему медицинскому персоналу.

Ответ № 3. Лечиться в Корее - выгодно. Не удивляйтесь, это правда. Именно рублем проголосовал за Южную Корею российский турист. Судите сами: несмотря на высочайший уровень медицинского обслуживания, его стоимость в среднем на 20-40% ниже, чем стоимость аналогичного лечения в Европе или США, при этом безопасность и качество лечения ничуть не уступают, а в чем-то даже превосходят западные клиники. А для тех, кто живет на Дальнем Востоке и в Сибири, большим плюсом станет стоимость перелёта в Страну утренней свежести. Небольшое время в пути - гарантия того, что вам не грозят стрессы от смены часовых поясов.

Корея - открытая и дружелюбная страна, она разрешила безвизовый въезд представителям 117 стран. Россияне могут без визы провести в Корее 90 дней, этого времени более чем достаточно для знакомства со страной, лечения, обследования. У вас всегда будет возможность проживания в комфортабельных палатах больниц вместе с родственником или сопровождающим. Большим плюсом можно назвать и специальные отделы по приёму иностранных больных, бесплатные переводчики и координаторы.

Коротко и честно мы рассказали о преимуществах медицинского туризма в Южную Корею. Как здесь не вспомнить высказывание великого Генриха Гейне о том, что «все здоровые люди любят жизнь». Мы от души желаем вам быть здоровыми. Как это сделать? Ответы вы уже знаете.