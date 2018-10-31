День народного единства 2018 во Владивостоке: благотворительный забег, митинг и концерт «Мумий Тролля»

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-31T08:16:12+03:00

Жителей и гостей города приглашают присоединиться к празднованию Дня народного единства, поучаствовав в забеге по «тропе здоровья», митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ», а также посетить концерт групп «Мумий Тролль» и «Марлины»

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День народного единства во Владивостоке в 2018 году отметят благотворительным забегом и митингом у мемориала «Боевая слава ТОФ». Вечером всех желающих организаторы приглашают на концерт знаменитых приморских групп «Мумий Тролль» и «Марлины».

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Во Владивостоке отмечать самый многонациональный праздник начнут в 10:00. В это время будет дан старт благотворительному забегу, который организуют фонд «Владмама» и беговой клуб Run DNS RUN. Каждый участник забега сможет передать деньги в благотворительный фонд, который оказывает помощь тяжелобольным детям и ребятишкам, нуждающимся в длительной реабилитации. Само участие в забеге абсолютно бесплатно.

Традиционный митинг возле мемориала «Боевая слава ТОФ».Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Традиционный митинг в честь Дня народного единства начнется в 13:00 возле мемориала «Боевая слава ТОФ». Здесь соберутся общественные национальные организации, первые лица и творческие коллективы края.

Илья Лагутенко выступит на центральной площади Владивостока.

Самым настоящим украшением праздника станет шоу-программа на центральной площади Владивостока. В 17:00 здесь начнется световое шоу от организаторов праздника выпускников «Крылья Востока». Вслед за этим начнется концерт двух приморских групп - «Мумий Тролль» и «Марлины». Исполнители порадуют своих поклонников не только люимыми хитами, но и новыми композициями.

Фестиваль Южной Кореи пройдет в ТРЦ "Седанка Сити"

4 ноября весь день на четвёртом этаже торгового центра «Седанка Сити» желающие смогут приобщиться к атмосфере Страны утренней свежести, посетив фестиваль культуры Южной Кореи. Вход свободный.

Викторина на знание Кореи, розыгрыши, кулинарные мастер-классы, выступления k-pop-групп из Владивостока и Хабаровска - все это ждет гостей фестиваля. Вишенкой на торте станет шоу известной южнокорейской айдол-команды K-Tigers. «Тигры» продемонстрируют не только приемы защиты и нападения тхэквондо, но и танцевальные движения под музыку.

Гости фестиваля смогут приготовить оригинальные корейские блюда под руководством профессиональных поваров. На мастер-класс нужно записаться заранее электронной почте knto_vl@mail.ru.

Приморская сцена Мариинского театра подготовила специальную программу для детей

Приморская сцена Мариинского театра также не обошла вниманием своих маленьких зрителей. До 4 ноября здесь проходит традиционный проект «Каникулы в Мариинском». Для малышей организованы творческие занятия. За час до начала представления школьники смогут украсить маску для балетного персонажа, создать театральную афишу, научиться танцевать вальс, испытать себя в конкурсе чтецов, а также принять участие в балетном уроке от репетитора приморской сцены.

Для того чтобы попасть на один из мастер-классов, необходимо купить билет на сам спектакль. Цена билета от 100 до 3000 рублей. Заявки на мастер-класс с указанием даты и названием мероприятия, Ф.И.О. и возрастом участника нужно отправить по адресу bocharina@mariinsky.ru. не позднее, чем за сутки до выбранного спектакля.

Справка «КП»:

День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.