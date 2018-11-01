2018-11-01T07:40:10+03:00
Политика

Во Владивостоке задержали депутата Виктора Милуша

Сегодня суд определится с мерой пресечения для главного энергетика Приморья
Артём КАБАНКОВ
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Как пояснили в суде, речь идет о 160 статье УК РФ. Фото: primorsk.er.ruКак пояснили в суде, речь идет о 160 статье УК РФ. Фото: primorsk.er.ru
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По данным источника «Комсомольской правды», во Владивостоке задержали депутата приморского Закондательного собрания, руководителя компании «ДЭК» (входит в группу компаний «Русгидро») Виктора Милуша. Произошло это накануне, 31 октября.

Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. Между тем, начальник пресс-службы ПАО «ДЭК» Олеся Глот рассказала корреспонденту «КП», что Виктор Милуш официально находится в отпуске.

Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, приморские следователи не занимаются этим делом. Никакой информации в ведомстве, соответственно, нет. Вероятнее всего, делом занимаются работники центрального управления Следственного комитета.

Между тем, сегодня во Фрунзенский районный суд поступили документы на избрание меры пресечения в отношении некого Виктора Владимировича Милуша – полного тезки депутата. Вот что рассказал пресс-секретарь суда:

– Милушу инкриминируют часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Заседание состоится сегодня, 1 ноября.

Стоит отметить, что по этой статье обвиняемому грозит до 10 лет колонии и штраф в размере до миллиона рублей.

Справка «КП»:

Виктор Милуш – «единоросс», с 2011 года занимает должность депутата приморского Законодательного собрания. Входит в комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

В энергетике – с начала восьмидесятых годов. В 2001 году он стал директором Приморской ГРЖС, через три года стал исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». 25 ноября 2009 года избран генеральным директором «ДЭК»/

Женат. Отец двух дочерей.

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