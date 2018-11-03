2018-11-03T13:07:18+03:00
Общество

Страшные тайны обитателей морей и рек развеяли в Приморском океанариуме

Взрослым и детям рассказали правду о Кракене и красных приливах [фото]
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Легенда о гигантском осьминоге Кракене до сих пор популярнаЛегенда о гигантском осьминоге Кракене до сих пор популярнаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Жуткие легенды морских и речных глубин раскрыли в специальной «хэллоуинской» программе Приморского океанариума. Для детей организовали оригинальные квесты, чтобы угадывали, правдиво ли рассказанное предание о водных обитателях или лживо.

Вопросы задавали молодые работники океанариума Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Вопросы задавали молодые работники океанариумаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В мире существует множество загадочных историй об обитателях и объектах морских глубин. Это и зловещий Кракен, ломающий своими щупальцами корабли, и таинственный Бермудский треугольник, где пропадают суда и самолёты; и кровавые воды, якобы опасные для всего живого. Многие из мифов уже давно развеяны учёными, но несмотря на это люди продолжают в них если не верить, то как минимум задумываться об их правдивости.

Гигантские крабы так же не редко становятся противниками главного героя из книжных рассказов Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Гигантские крабы так же не редко становятся противниками главного героя из книжных рассказовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Амазония - одно из самых загадочных мест мира Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Амазония - одно из самых загадочных мест мираФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Чтобы дать подрастающему поколению правдивую информацию, в Приморском океанариуме организовали программу «День морских чудовищ». Для этого в определённых зонах разместили стойки с сотрудниками океанариума, которые задавали ребятам тематические вопросы. Например, правдива ли информация об опасности пираний? Действительно ли эти речные рыбы могут за несколько секунд обглодать живое существо? На самом же деле это очень трусливые обитатели рек, и они совсем не так опасны, как о них говорят.

Сотрудницы оригинально подходили к созданию оригинальных образов Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сотрудницы оригинально подходили к созданию оригинальных образовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Проходя по маршруту квеста, ребята могли посмотреть и на рыб, не овеянных легендами Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Проходя по маршруту квеста, ребята могли посмотреть и на рыб, не овеянных легендамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Для нас это - традиционный праздник, замена Хэллоуину. Проводим уже третий год подряд. Мы задаём ребятам вопросы, чтобы они поняли для себя, что пугающих сказочных монстров морских глубин на самом деле нет. Всем известен Кракен, который входит в народный фольклор и многие мифы – его раньше действительно боялись моряки. Ещё есть интересная история о кровавых приливах, когда море окрашивалась в красный цвет. На самом деле причина - в цветущих микроводорослях, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» старший специалист отдела экологического просвещения Марина Маслова.

На самом деле пираньи - падальщики, и поедая умерших животных они чистят реки Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На самом деле пираньи - падальщики, и поедая умерших животных они чистят рекиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В каждой локации посетители могли не только услышать загадки, но и увидеть диковинную живность, на которую они уже смотрели другими глазами. Так, например, в средние века моряки рассказывали о гигантском существе, питающемся кровью китов и даже не брезгующих попробовать человечины. Нарекли они его адским вампиром. Но на деле этим «монстром» оказался глубоководный моллюск, чья длина не превышает 30 сантиметров.

Проходили квест дети со своими родителями Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Проходили квест дети со своими родителямиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В завершение квеста все успешно прошедшие маршрут получили призы от Приморского океанариума.

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