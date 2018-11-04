Во Владивостоке охранники торгового центра не выпускали машину скорой помощи со стоянки

СЕГОДНЯ 05:56 2018-11-04T05:57:45+03:00

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Нешуточный скандал разразился во Владивостоке. Охранники торгово-развлекательного центра «Седанка Сити» отказались выпускать со своей территории машину скорой помощи с пациентом.

Произошла эта некрасивая история еще в пятницу, 2 ноября – но известно о ней стало только сейчас, когда в соцсети Instagram появились видео с места происшествия.

По информации vlnews24, ситуация выглядит следующим образом. Одной из посетительниц торгового центра стало плохо; на место тут же вызвали скорую помощь. Уже через несколько минут на месте оказалась бригада неотложки. Машину без вопросов пропустили на территорию торгового центра. Медики оказали женщине необходимую помощь и решили ее госпитализировать. Однако со стоянки их попросту не выпустили.

Дело в том, что с 1 ноября парковка на стоянке торгового центра стала платной. И с машины скорой помощи потребовали плату за пребывание на стоянке – 50 рублей. Без оплаты его попросту отказались выпускать с парковки. Охрану даже не смутил тот факт, что по закону они не имели права создавать подобные проблемы для медиков.

vlnews24 Скорую помощь отказался выпускать охранник платной парковки и требовал деньги.

Как сообщают очевидцы, после длительных препирательств водитель работники скорой помощи пригрозили вызвать к «Седанке Сити» полицию. Стражи порядка наверняка бы наказали на нерадивых парковщиков – так что те сразу пошли на попятную.

Произошедшее вызвало бурю негодования среди горожан. Не исключено, что из-за сильного общественного резонанса к истории подключатся сотрудники полиции. Руководство торгового центра пообещали в ближайшее время дать комментарий «Комсомольской правде».