Владивосток отмечает День народного единства

3 Нояб. 01:00 2018-11-04T10:57:48+03:00

В ближайшее время на площади начнется концерт группы "Мумий Тролль" Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

С утра во Владивостоке прошел благотворительный забег, в котором приняли участие более 800 человек

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К собравшимся на главной городской площади приморцам обратился Сергей Шерстюк, временно исполняющий обязанности мэра.

"Это — очень важный государственный праздник, своими корнями он уходит вглубь веков, знаменует преемственность традиций народного единения и сплоченности, пробуждает в нас чувства сопричастности к российской истории и великой культуре. Нерасторжимость такой связи, ответственность за Отечество всегда служили основой для независимости и суверенитета России, а патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли нашу многонациональную страну".

Добавим, что с утра во Владивостоке прошел благотворительный забег, в котором приняли участие более 800 человек. Благодаря этому удалось собрать более 100 тысяч рублей, которые пойдут на лечение детей.

В 17:00 на главной площади Владивостока начался концерт группы "Мумий Тролль", а в 19:25 горожан ждёт праздничный фейерверк.

Празднование Дня народного единства во ВладивостокеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Празднование Дня народного единства во ВладивостокеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Празднование Дня народного единства во ВладивостокеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Празднование Дня народного единства во ВладивостокеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ