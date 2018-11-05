Давай дружить: Брянск может стать новым городом-побратимом Владивостока

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-05T12:19:07+03:00

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Список городов-побратимов Владивостока в скором времени может пополниться. На этот раз у краевого центра могут появиться братские отношения с Брянском.

Граничащий с азиатскими странами Владивосток давно уже дружит со многими соседями. Шутка ли - приморская столица состоит в побратимских отношениях с 14 зарубежными городами. А вот российских побратимов у краевого центра практически нет. Единственный город, который решил связать себя символическими узами дружбы с Владивостоком, это Владикавказ. Осетинская столица, знаменитая Свято-Георгиевским собором, Ольгинским мостом и Столовой горой город побраталась с Владивостоком относительно недавно - в 2009 году.

Эту несправедливость, судя по всему, в скором времени исправят. Глава Брянска Александр Хлиманков на своей странице в социальной сети ВКонтакте заявил: он хочет, чтобы его город стал побратимом Владивостока.

- Наш город – один из примеров российской многонациональности, сплава культур и традиций. В Брянске живут представители почти 100 национальностей. В городе сформировались восемь диаспор (армянская, азербайджанская, белорусская, украинская, польская, еврейская, узбекская, цыганская). Муниципальные власти сотрудничают со всеми. Это эффективно получается. Люди разных взглядов и религий находят точки взаимопонимания и сотрудничества. Брянск расширяет свои связи с городами как России, так и других стран. Мы стремимся, чтобы горожане знакомились с разными культурами, в том числе в границах нашей страны, - написал Александр Хлиманков.

В своей речи он отметил, что через налаживание диалогов получается решать многие вопросы значительно проще и быстрее. Эти слова подтверждаются делом: на сегодняшний день Брянск подписал соглашения о побратимстве с 20 городами по всему миру. Скоро к этому списку прибавится Калуга – на недавней сессии местного Законодательного собрания одобрили подписание такого документа. Затем Брянск планирует подружиться с Владивостоком. Соответствующее предложение уже поступило в администрацию центра Приморья.

Справка «КП»

На сегодняшний день городами побратимами Владивостока являются Далянь, Харбин, Яньбянь-Корейский автономный округ (КНР), Пусан, Инчон (Республика Корея), Джуно, Сан-Диего, Такома (США), Акита, Ниигата, Хакодатэ (Япония), Вонсан (КНДР), Кота-Кинабалу (Малайзия), Манта (Эквадор), Владикавказ (Республики Северная Осетия).