2018-11-06T04:25:33+03:00
Общество

«Еда за спасибо»: в Приморье на президентский грант откроют благотворительную столовую

По словам организаторов, в кафе будут дежурить психолог и юрист-волонтёр
Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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Для бездомных и малоимущих будут готовить полноценный обед каждый день, кроме выходных. Фото: admkrsk.ruДля бездомных и малоимущих будут готовить полноценный обед каждый день, кроме выходных. Фото: admkrsk.ru
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На днях стали известны победители второго конкурса президентских грантов 2018 года. По информации Минвостокразвития, среди них - 83 дальневосточных проекта на сумму почти 182 миллиона рублей.

В городе Находка Приморского края уже идёт первый этап реализации социального проекта «Еда за спасибо», и, как утверждают организаторы, 10 января они откроют первую на Дальнем Востоке благотворительную столовую. Инициаторы проекта «Еда за спасибо» - благотворительный фонд «Забота» и члены местного отделения всероссийского общества инвалидов по зрению.

Горожан, нуждающихся в помощи, начнут кормить горячими бесплатными обедами пять раз в неделю. По данным Центра социальной защиты населения, таких людей в Находке – больше 6 тысяч. На первом этапе горячее питание и социальную помощь по президентскому гранту получат 700 нуждающихся.

Каждый день кафе смогут посещать более 50 человек, а тем, кто не выходит из дома по состоянию здоровья, горячие обеды привезут домой.

- Мы придумали этот проект не просто как возможность накормить несчастных и обездоленных людей. Решили, что таким семьям нужно оказать ещё и психологическую помощь. В кафе «Валентина» будут дежурить также психолог и юрист-волонтёр. Один раз в месяц мы будем проводить тематические и праздничные встречи для пожилых людей, включая просмотр кинофильмов, — рассказала журналисту «Комсомольской правды» куратор проекта, представитель благотворительного фонда «Забота» Анжела Кильдяева.

В меню включат: суп или борщ, второе блюдо с гарниром, выпечку, компот.

Этот социальный проект получил президентский грант более 2 миллионов рублей, и его реализация рассчитана на 11 месяцев. Но бесплатная столовая и потом продолжит работу, так как идею поддержали предприниматели Находкинского городского округа.

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