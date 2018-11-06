У владивостокских изобретателей украли самоходный буй

СЕГОДНЯ 05:21 2018-11-06T05:30:00+03:00

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Во Владивостоке разворачивается настоящая детективная история. У местных изобретателей похитили роботизированный буй. Устройство, по всей видимости, подобрал кто-то из жителей острова Русский – и зачем-то решил его прикарманить.

Началась эта история еще в минувшую пятницу, 2 ноября. Участники проекта «Вокруг острова», организованного владивостокским «Центром развития робототехники», решили испытать дрифтерный буй. Это устройство предназначается для изучения морских течений. Оно способно осуществлять автономное плавание по заданному маршруту; передвижение буя отслеживается с помощью GPS-трекера.

Буй спустили на воду еще 2 ноября. Фото: Центр развития робототехники

Пилотную модель, на создание которой ушла почти неделя, решили испытать в открытом море. Ее запустили с катера прямо в центре Амурского залива. Передвижение буя отслеживали в режиме онлайн. Через сутки, описав круг вокруг Русского острова, буй вернулся к точке старта. Однако катер, который должен был забрать устройство в конце маршрута, припозднился. Судно оказалось на месте, когда совершенно стемнело. Буй было просто не разглядеть – и катер вернулся обратно.

Устройство нарезало круги по Амурскому заливу

На следующий день, 4 ноября, на Владивосток налетел сильный ветер. В такую погоду в море выйти никто не решился. За сутки буй сделал еще круг по Амурскому заливу. После этого усилившийся ветер прибил устройство в бухту Новик. Катер в этот день снова не успел его забрать.

– В конце концов, дрифтерный буй выбросило на пляж возле поселка Подножье. Там его, по всей видимости, подобрал кто-то из местных жителей. Судя по данным GPS-трекера, устройство весь вечер таскали по поселку. Зачем кому-то понадобилась наша модель – я не знаю, наверное, просто кому-то стало интересно. Я не представляю, для каких целей она вообще пригодится нашедшему, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» директор «Центра развития робототехники» Сергей Мун.

Буй таскали по всему Подножью. Вероятно, нашедший устройство решил показать его всем знакомым. Фото: Центр развития робототехники

Последний сигнал буй подал с улицы Школьной – а конкретно, из района гаражей возле дома №30. После этого у него села батарея, и никаких сигналов больше не поступало.

Как объяснил Сергей Мун, создатели буя расспрашивали и жителей Подножья, и жителей Школьной – никакого результата это не принесло. Сейчас это устройство, которое может принести серьезную пользу науке, ищут по всему Владивостоку. Директор «Центра развития робототехники» надеется, что буй все же вернут.