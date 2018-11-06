У владивостокских изобретателей украли самоходный буй
Во Владивостоке разворачивается настоящая детективная история. У местных изобретателей похитили роботизированный буй. Устройство, по всей видимости, подобрал кто-то из жителей острова Русский – и зачем-то решил его прикарманить.
Началась эта история еще в минувшую пятницу, 2 ноября. Участники проекта «Вокруг острова», организованного владивостокским «Центром развития робототехники», решили испытать дрифтерный буй. Это устройство предназначается для изучения морских течений. Оно способно осуществлять автономное плавание по заданному маршруту; передвижение буя отслеживается с помощью GPS-трекера.
Буй спустили на воду еще 2 ноября. Фото: Центр развития робототехники
Пилотную модель, на создание которой ушла почти неделя, решили испытать в открытом море. Ее запустили с катера прямо в центре Амурского залива. Передвижение буя отслеживали в режиме онлайн. Через сутки, описав круг вокруг Русского острова, буй вернулся к точке старта. Однако катер, который должен был забрать устройство в конце маршрута, припозднился. Судно оказалось на месте, когда совершенно стемнело. Буй было просто не разглядеть – и катер вернулся обратно.
Устройство нарезало круги по Амурскому заливу
На следующий день, 4 ноября, на Владивосток налетел сильный ветер. В такую погоду в море выйти никто не решился. За сутки буй сделал еще круг по Амурскому заливу. После этого усилившийся ветер прибил устройство в бухту Новик. Катер в этот день снова не успел его забрать.
– В конце концов, дрифтерный буй выбросило на пляж возле поселка Подножье. Там его, по всей видимости, подобрал кто-то из местных жителей. Судя по данным GPS-трекера, устройство весь вечер таскали по поселку. Зачем кому-то понадобилась наша модель – я не знаю, наверное, просто кому-то стало интересно. Я не представляю, для каких целей она вообще пригодится нашедшему, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» директор «Центра развития робототехники» Сергей Мун.
Буй таскали по всему Подножью. Вероятно, нашедший устройство решил показать его всем знакомым. Фото: Центр развития робототехники
Последний сигнал буй подал с улицы Школьной – а конкретно, из района гаражей возле дома №30. После этого у него села батарея, и никаких сигналов больше не поступало.
Как объяснил Сергей Мун, создатели буя расспрашивали и жителей Подножья, и жителей Школьной – никакого результата это не принесло. Сейчас это устройство, которое может принести серьезную пользу науке, ищут по всему Владивостоку. Директор «Центра развития робототехники» надеется, что буй все же вернут.
Буй на воде. Фото: Центр развития робототехники