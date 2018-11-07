Страх и ненависть в бухте Средняя: из-за сотни заточённых морских животных в Приморье разгорается скандал

СЕГОДНЯ 05:22 2018-11-07T05:58:09+03:00

Сотрудники закрытой, тщательно охраняемой базы напали на владивостокскую зоозащитницу. Нина Зырянова и её сподвижники подозревают, что в этом месте действует изолятор для белух и косаток - их готовят на продажу [фото, видео]

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Нешуточный скандал разгорелся накануне в приморской бухте Средняя в Ливадии. Несколько месяцев там содержат в неволе и тесноте 90 белух и 11 косаток для перепродажи в Китай. Зоозащитники и экологи бьют тревогу - этого нельзя допустить. Буквально за несколько дней в Средней разыгрался триллер: неизвестные напали на зоозащитницу Нину Зырянову. Далее последовали разбирательства с местной полицией. С проверкой на место событий выехала природоохранная прокуратура.

Морская тюрьма

Бухта Средняя в Приморье уже несколько лет вызывает вопросы. Здесь находится закрытая со всех сторон база, попасть в которую не так-то просто даже журналистам и экологам. Да ладно пройти, даже подойти к ней опасно - «твердыню» охраняет огромный сторожевой пёс на длинной цепи. При этом с виду ничего не говорит о том, что здесь находится в заточении больше 100 мормлеков - морских млекопитающих. Даже ничем не примечательные здания будто говорят проходящим: «Идите мимо, здесь не на что смотреть!».

Раньше база выполняла функции центра адаптации «ТИНРО-Центра», но, как сообщили «КП» в пресс-службе научно-исследовательского учреждения, в этом году данная деятельность свёрнута. Только свято место пусто не бывает. Закрылся центр не полностью - здесь остались работать организации, неравнодушные к морским млекопетающим.

Сейчас на базе за закрытыми воротами без опознавательных знаков находятся четыре компании: ООО «Афалина», «Океанариум ДВ», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий». Все они занимаются одним и тем же - содержат морских млекопитающих в резервуарах. Как сообщили «Комсомолке» в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, за каждой из них закреплено несколько десятков мормлеков. Например, за первой организацией числится 23 белухи и 3 косатки, за второй - 22 белухи и 3 косатки, во владении третьей находится 23 белухи и 3 косатки, а у последней 22 белухи и 2 косатки.

На базе находятся отдельные водохранилища для морских млекопитающих. Фото: Нина Зырянова

- Все морские животные поступили в Приморье из Хабаровского края по ветеринарным сопроводительным документам. Это произошло в период с 16 июля по 21 октября 2018 года. Все животные прошли карантин в течение 30 дней после доставки в место передержки; они чипированы, содержатся в вольерах по возрастным группам, нарушений ветеринарно-санитарных норм не выявлено, - отмечается в письме от инспекции.

Все обитатели морских глубин по документам здесь содержатся якобы для научных целей. Однако в этом моменте стоит вспомнить события 17 июля этого года, когда Генеральная прокуратура выявила нарушения федерального законодательства в области охраны водных биологических ресурсов в бухте Средняя. В этом деле значатся некие четыре коммерческие организации (совпадение?), руководство которых предоставило в Росрыболовство ложные сведения. В документе они обрисовали вполне конкретную задачу: косатки им нужны для «культурно-просветительской деятельности». На «окультуривание» приморцев им выдали разрешение на вылов более 10 особей. Вот только совсем не культурная деятельность интересовала предприимчивое руководство. Отловленные организациями семь косаток продали за рубеж, получив за это 270 миллионов рублей (77 млн за одну особь).

- Именно эти четыре организации занимаются продажей морских животных в Китай уже много лет. У нас есть и документы, подтверждающие это (копии находятся в распоряжении редакции «КП»). После этого случая они, вероятно, не закончили заниматься незаконной продажей мормлеков. Тут ещё важно понимать, что в дело идут обычно плотоядные косатки - их легче поймать. Морские хищники охотятся в узких бухтах на тюленей, и там-то их поджидают отловщики, - сообщил в разговоре с корреспондентом «КП» председатель Совета региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Больше сотни мормлеков обитают в небольшом пространстве. Фото: Нина Зырянова

Ещё одна важная деталь - есть вероятность, что в загонах находятся сеголетки (ещё не достигшие года косатки, - прим. корр.). По словам Дмитрия, взрослые косатки не смогли бы уместиться на таком небольшом пространстве, а вот молодняк - вполне. Только в таком случае это незаконно, потому что по российскому законодательству содержать в неволе можно исключительно особей, которым больше года от роду.

По словам специалиста, в этом году компании, окопавшиеся под Ливадией, обратились в федеральную структуру - Росприроднадзор с просьбой дать им разрешение для продажи косаток. Вдобавок к этому поступило обращение и в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения СИТЕС, чтобы им выдали разрешение для экспорта мормлеков за границу.

Раньше база в бухте Средняя принадлежала «ТИНРО-центру». Фото: Нина Зырянова

Расследование ведёт зоозащитница

Проверить, что же на самом деле происходит на базе, в прошлую субботу приехала зоозащитница Нина Зырянова. Она прогуливалась по местному пляжу, с которого открывается вид на бухту. Без проблем записала короткое видео на фоне бывшего адаптационного центра. Неприятности начались позже.

Когда она вернулась к своему автомобилю и стала отъезжать, путь ей перегородил подъехавший автомобиль, из которого вышло трое крупных мужчин. Дальше ситуация развивалась стремительно - в полумраке и свете фар они стали требовать от девушки показать видеозапись с отснятым «копроматом». Нина отказалась. Вышибалы только раззадорились.

- В это время мне на телефон позвонили с неизвестного номера. Я сразу включила диктофон и ответила на звонок. Мужской голос в трубке представился Романом (запись звонка есть в распоряжении редакции «КП») и стал просить показать запись. Параллельно ко мне в автомобиль стали лезть те трое мужчин, блокируя дверь. Они искали фотоаппарат - рылись в моих вещах на заднем сидении авто. Мужчина же по телефону стал издеваться, приговаривая: «Это так они проявляют внимание к вам, вы ещё рады должны быть», - вспоминает Нина Зырянова.

Под конец разговора Роман спросил у зоозащитницы, зачем она вообще приехала в бухту из «далёкого» Владивостока? Когда он отметил место, откуда приехала Зырянова, он не просто проявил догадку. Дальше он назвал и точный адрес, где она проживает. По словам Нины, завершился неприятный разговор жёстко - мужчины нашли камеру и сразу вытащили из неё флешку с отснятым материалом и быстро удалились в свою машину.

Не спустив обиды, Нина отправилась в отдел МВД по Находкинскому округу на Луначарского, 14. Однако попытка привлечь мужчин к ответственности оказалась тщетной. Сейчас Нина продолжает разбирательства, но местная полиция крайне пассивна.

Отметим, что это не первая печальная встреча с сотрудниками базы из бухты Средней. В августе этого года сахалинскую группу помощи морским животным «Друзья Океана» под Ливадией тоже встретили весьма недружелюбно. Когда зоозащитники попытались снять работу отловщиков с дрона, в летающую технику тут же стали стрелять из огнестрельного оружия.

- Судно на быстром ходу начало уходить на юг, группа волонтёров сопровождала его, но при попытке съемки на установленную на шест видеокамеру отловщики были готовы применить брансбойты. Также сахалинцы получили устную угрозу, что при съемке с дрона, против него будет применяться огнестрельное оружие, - отметили с своём посте в Facebook волонтёры «Друзей Океана».

Освободите Вилли

Сейчас происходящим в бухте заинтересовалась Приморская межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщила корреспонденту «Комсомолькой правды» сотрудница надзорного органа Зарина Сохиева, сейчас представители ведомства осматривают базу. Проверки закончатся 9 ноября.

Тем временем утром 6 ноября следопыты-зоозащитники зафиксировали, как несколько морских млекопитающих погружают в контейнеры с морской водой. Это значит одно из двух - карантин или изолирование больных животных. Однако не исключено и то, что их готовят к экстренной транспортировке.