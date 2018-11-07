У приморской наваги за 45 рублей появились противники в Москве

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-07T12:14:04+03:00

Впервые тему снижения цен на минтай, треску и навагу Олег Кожемяко поднял на международном Конгрессе рыбаков в октябре 2018-го Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Федеральная антимонопольная служба изучает жалобу на Олега Кожемяко и администрацию края. Врио губернатора намерен и дальше проводить политику по снижению цен на рыбу

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Федеральная антимонопольная служба намерена проверить, не вносит ли администрация Приморского края смуту в процесс рыночной конкуренции в связи с последними договорённостями о снижении цены на рыбу. 1 ноября три рыбных порта и 12 дальневосточных рыбопромысловых и перерабатывающих предприятий заключили соглашение о снижении розничной цены на самые популярные виды замороженной рыбы. К бессрочному договору присоединились три торговые сети. Снижение цен на отдельные виды продуктов составило от 15 до 30 %. С такой инициативой выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и, не теряя времени, приступил к конкретным мерам по снижению цен.

Участники соглашения договорились об определённой торговой наценке на рыбопродукцию массового спроса (сельдь, треска, минтай, навага, горбуша), что станет подспорьем для людей с небольшими доходами. В магазинах появляются специальные прилавки с обозначением «Приморская рыба».

Впрочем, последние рыбные реформы в Приморье пришлись не по душе некоторым крупным отраслевым ассоциациям. В официальном сообщении ФАС в качестве жалобщика фигурирует Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

- Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания, это безусловный плюс для потребителей. Однако такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе. У нас единая страна с единым экономическим пространством и региональные власти не должны выходить за рамки своих полномочий, - заявил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Чиновник уточнил: если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения Закона о защите конкуренции, будет возбуждено дело, а виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Олег Кожемяко ещё в пятницу, 2 ноября, заявил в телевизионной программе «Прямой разговор», что знает о жалобе в ФАС, правда, автором обращения назвал Ассоциацию добытчиков минтая, а не ВАРПЭ. Глава региона предположил, что жалоба ушла в Москву после прозвучавшей на Конгрессе рыбаков критики в адрес Ассоциации добытчиков минтая, что бизнес-объединение «не способствует снижению цен на внутреннем рынке».

Врио губернатора отметил, что, несмотря на ощутимое сопротивление «групп влияния», будет продолжать работу по снижению цен на прилавках торговых сетей.

- Проблема в организации торговли. И диалог, который мы попытались наладить между рыбаками и товаропроводящей сетью, должен дать свой эффект, - сказал Кожемяко.

Конкретно

Соглашение о сотрудничестве «в целях обеспечения населения Приморского края рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам» подписали Ассоциация рыбохозяйственных предприятий, Находкинская база активного морского рыболовства, дальневосточный филиал ООО «Русская рыбопромышленная компания», ГК «Доброфлот», Преображенская база тралового флота, рыболовецкий колхоз «Тихий океан», АО «НОРЕБО РУ», рыбопромышленная компания БЕТАРК, ООО «Витязь-Авто», Тымлатский рыбокомбинат, Озерновский рыбоконсервный завод, рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, торговые сети РЕМИ, Самбери, Фреш 25, «Рыбный островок», а также Владивостокский морской рыбный порт, АО «Далькомхолод», ООО «ДВ Порт», АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом».

Согласно договору властей и бизнеса, установлена предельная цена на 7 видов рыбы и рыбопродукции. К примеру, стоимость неразделанной горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм; наваги - 45 рублей, сельди - 49 рублей за кило.