2018-11-07T12:14:04+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Приморье: снег с дождём и сильный ветер

В край непогода придёт в конце рабочей недели
Максим АВЕРКИН
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В крае выпадет снег с дождёмВ крае выпадет снег с дождёмФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Штормовое предупреждение в Приморье объявили сегодня краевые синоптики. По данным Примгидромета, ночью и днём 9 ноября ожидаются сильные дожди со снегом. Количество осадков выпадет на уровне 15-45 мм, а местами превысят 50 мм и более за 12 часов и менее.

Непогода придёт в Приморье из-за смещения южного циклона на северо-запад Японского моря в край. С ночи 9 ноября ожидается сильное похолодание по краю - от 0 до 5 градусов ночью, в северных районах -3...-8, и от 2 до 7°С днём. В дневное время ожидается гроза.

Также циклон принесёт сильный ветер - 11-16 м/с, на побережье порывами до 25м/с. Ночью 10 ноября сильный дождь со снегом сохранится на северо-востоке края.

Как передаёт пресс-служба администрации Владивостока, всем службам жизнеобеспечения дано распоряжение подготовиться к ликвидации последствий циклона. На местах организуют дежурства ответственных руководителей, создадут запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).

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