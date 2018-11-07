2018-11-07T09:00:25+03:00
Общество

Шутим по-приморски: квнщики рассказали, как готовятся к Кубку губернатора края

В преддверии 30-летия приморского КВН студию радиостанции «Комсомольская правда» - Приморье» посетили весёлые и находчивые
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Приморские весёлые и находчивые пришли на эфир в 9 часов утраПриморские весёлые и находчивые пришли на эфир в 9 часов утраФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Завтра, 8 ноября, в Приморьё пройдёт первый Кубок губернатора по КВН среди студенческих команд. 12 молодых коллективов соберутся в 19:00 на сцене «ФЕСКО-холла», чтобы рассмешить приморцев своими задорными шутками. В связи с этим событием приморские квнщики посетили эфир радио «Комсомолькая правда» - Приморье», и рассказали, как они готовятся к своим сценкам.

В этом году сезон КВН посвящён 80-летию Приморья и 30-летию краевого клуба весёлых и находчивых. За столь длительную жизнь квнщики поняли: их юмористические зарисовки не должны обращаться к прошлому. По словам председателя совета Приморского КВН Ивана Апонюка, их юмор всегда затрагивает актуальные для сегодняшнего дня темы. То же самое правило работает и с самим клубом - он должен всегда развиваться и обновляться, потому что если произойдёт застой, люди от него отвернутся.

Председатель Совета Приморского КВН Иван Апонюк Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Председатель Совета Приморского КВН Иван АпонюкФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Мы столкнулись со сложностями в подборе материала, потому что что стараемся подобрать максимально доступные темы для зрителя. И ещё. Когда подбираем хорошую свежую тему и выходим с ней на сцену, оказывается так, что она настолько ещё новая, что не все о ней успели узнать, - рассказывает участник команды «Какао-какао» из ДВФУ Александр Секушенко.

Участник команды «Какао-какао» из ДВФУ Александр Секушенко Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Участник команды «Какао-какао» из ДВФУ Александр СекушенкоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Как отмечают юмористы, главной темой в их шутках всегда в первую очередь становилась жизнь приморцев и владивостокцев. Причём стиль приморских квнщиков берётся из энергии и динамики краевого центра. Ну, и шутки про море, праворульные машины, крабов, икру и гуляющих тигров никогда не потеряют свой интерес – для самих жителей края они понятны, для остальных россиян – интересны своей уникальностью.

- Как говорит бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков – как живём, так и шутим, - отметил Иван Апомнюк.

Возникает в жизни весёлых и находчивых немало трудностей. Они зачастую связаны с творческими муками и недостаточным финансированием. Однако есть для приморских квнщиков и одна особенная проблема – дистанция в 9 тысяч километров до запада России. Чтобы добраться до столицы, где проходят главные игры «КиВиНа», приходится ехать несколько дней.

Шутки постоянно звучали во время эфира передачи «Что приморцу хороШоу» Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Шутки постоянно звучали во время эфира передачи «Что приморцу хороШоу»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- И вот эта составляющая в поездках занимает какую-то сумасшедшую часть времени. Начинаешь разговаривать с коллегами с Запада, и у них от услышанного глаза округляются. Для них добраться на игру - это полтора-два часа. Для нас же это: берёшь котомку, багаж и отправляешься в длительное путешествие, - отмечает Александр.

А вот цензуры в своих выступлениях приморские юмористы не допускают.

- Главным цензом для нас служит административный и уголовный кодекс РФ, - отшучивается Иван.

Под конец кавээнщики раскрыли главный секрет оценки качество шутки. По их словам, если шутка заходит - значит, она хорошая, а если не заходит - значит она плохая. Вот такая сложная схема.

КОНКРЕТНО

За почётный трофей соревнуются такие команды: «Макароны по-флотски» (ТОВВМУ имени Макарова), «Какао-какао» (ДВФУ), «Трое в лодке» (ДВФУ), «Три утра» (ДВФУ), «Осень» («Российский союз молодежи»), «Якорь» (ТГМУ), «Держи весло» (МГУ имени адмирала Невельского), «Полицейская академия» (Академия МВД РФ), «Дом у дороги» (ВГУЭС), «Чан Ли» (Дальрыбвтуз), Сборная ПГСХА (Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Уссурийск) и «Иван-чай» (село Золотая Долина, Партизанский район).

Ведущими станут Артём Усов (команда КВН «4 татарина», «Сборная Камызякского края по КВНу») и Леонид Моргунов (команда КВН «Парапапарам»).

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