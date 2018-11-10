2018-11-10T07:14:59+03:00
Общество

Профсоюзы Приморья рады победе над предвзятыми судами

Аргумент Верховного суда о том, что новый законопроект гарантирует гражданам страны получение квалифицированной юридической помощи, профсоюзы не устроил
Игорь СОРОКИН
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Борьба профсоюзов против законопроекта Верховного суда, внесенного в российский парламент осенью 2017 года, увенчалась успехом.

Госдума на этой неделе утвердила поправку, согласно которой профактивисты, представляющие в судах интересы работников в трудовых спорах, не обязаны быть дипломированными юристами.

Аргумент Верховного суда о том, что новый законопроект гарантирует гражданам страны получение квалифицированной юридической помощи, профсоюзы не устроил.

Изначально документ предполагал, что представлять интересы сторон в судебных инстанциях могут только профессиональные юристы. Но далеко не каждая профорганизация может позволить себе содержать дипломированного специалиста. В то же время многие профсоюзные представители, не имея профильного образования, но зато обладая богатым опытом и компетенциями, качественно защищают членов своих организаций.

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь не первый год бьется в судах за права работников отрасли.

В 2016 году отраслевой профсоюз с помощью ФППК и депутата Госдумы Виктора Пинского отстоял от необоснованного сокращения более тысячи работников отрасли, но в отместку предыдущий руководитель «Примтеплоэнерго» уволила наиболее активных членов профсоюза. Часть из них удалось восстановить на работе, за других борьба продолжается.

«Если бы поправку в законопроект не удалось отстоять, на защите работников от незаконного увольнения, задержек зарплаты, нарушений охраны труда можно было бы ставить крест. И это касается любых профсоюзов. Нам и без того сегодня непросто. Работодатели действуют все изощрённее, используют любые способы, чтобы затягивать суды, пытаться уйти от ответственности. И суды, как ни странно, нередко принимают их сторону. Приходится прилагать большую выдержку и терпение, чтобы продолжать бороться за своих людей — подавать апелляции, находить аргументы и добиваться справедливости», — считает Кожухарь.

Председатель Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза, юрисконсульт ФППК Максим Саенко придерживается похожего мнения:

«Складывается ощущение, что суду сегодня проще отказать работнику, чем усомниться в том, что прав работодатель. Виной тому принцип состязательности. Служители Фемиды забывают, что работник в трудовых отношениях заведомо слабая сторона. Трудовой кодекс для того и создавался, чтобы уравновесить положение работника и работодателя. И прежде, стоило человеку труда обратиться за защитой в суд, как тот сразу оказывался на его стороне. Сегодня, к сожалению, другая тенденция».

Тем не менее, профсоюзным лидерам удается восстанавливать сотрудников на рабочих местах, возвращать льготы и компенсации «вредникам» из-за неверной оценки условий труда, защищать работников, травмировавшихся на производстве.

«Специалистов по трудовому праву вообще сегодня немного. Молодые юристы неохотно берутся за это направление — сложное и, прямо скажем, не престижное. Поэтому зачастую только профсоюзные активисты, «накачавшие мыщцы» на решении трудовых споров и конфликтов, хорошо разбирающиеся в тонкостях трудового законодательства и особенностях работы производств, становятся защитниками людей труда, — считает руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова.

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