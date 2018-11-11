Мировой рекордсмен Иван Савкин установил сразу два рекорда в Приморье

Приморский силач Иван Савкин за один день установил сразу два рекорда. Накануне, 10 ноября, в селе Владимиро-Александровское Партизанского района рекордсмен отбуксировал 45-тонный длинномер, а затем добавил к фуре ещё один многотонный грузовик для повышения веса.

Не устаёт устанавливать новые рекорды главный приморский бурлак Иван Савкин. Он уже успел протащить танк, самолёт, электричку с вагонами и даже паром «Босфор Восточный». В этот раз он выбрал не самый уникальную технику - перевозящий деревья длинномер марки «MAN». Впрочем, пусть и вид техники не оригинален, вес фуры оказался весьма приличным - 45 тонн.

С первых минут Иван традиционно занялся разминкой. Накинув себе на тело верёвку, Савкин схватился за установленную на асфальт лестницу - ее он использует как опору. После этого силач начал тянуть за собой многотонный груз. Техника быстро поддалась и медленно покатилась за силачом. Первый рекорд удалось установить в считанные секунды. А раз всё получилось сделать так быстро, Савкин решил добавить к фуре еще несколько тонн.

Иван Савкин сначала тащил гружёный грузовик. Фото: Иван Савкин

Дополнительный груз нашли быстро - им стал 19-тонный лесовоз «КаМАЗ», и таким образом рекордный вес увеличился до 64 тонн. Повторения результата долго ждать не пришлось - техника так же быстро сдвинулась с места.

- Протащить оба грузовика получилось очень быстро. Тащил как обычно под мелодии из моей из любимой композиции – неофициального гимна Приморья «Нам здесь жить». Свой рекорд я посвящаю Дню народного единства, - рассказал корреспонденту «КП» Савкин.

Так же в разговоре с «Комсомолкой» Иван добавил, что уже связался с представителями книги рекордов Гиннесса, и узнал, будет ли добавлено его достижение в общий список. По их словам, руководство зафиксировало рекорд, но добавить его не может - из-за санкции против Великобритании, где находится их штаб-квартира. Ожидать фиксирования можно только в том случае, когда Россия и страны Евросоюза, США снимут друг с друга санкции.