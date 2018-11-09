Проект детских площадок лидирует в народном голосовании программы «400 дворов»

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-09T07:20:40+03:00

За вариант «Установка детских площадок» отдали голоса более шести тысяч человек.

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Больше 14 тысяч жителей Приморского края уже проголосовали за самую востребованную форму благоустройства на сайте проекта «400 дворов» и через отделения Многофункционального центра Приморского края.

К сегодняшнему дню определился явный фаворит голосования. За вариант «Установка детских площадок» отдали голоса более шести тысяч человек. За почётные места на пьедестале также борются проекты «Установка спортивных площадок/воркаутов», «Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц», «Установка/ремонт внутридворого освещения», «Ремонт подъездов (входных групп)» и «Создание дополнительных парковочных мест».

В полночь 10 ноября наступит момент истины - организаторы акции окончательно определят лидеров голосования. У приморцев есть ещё полдня, чтобы определиться с предпочтениями на сайте 400дворов.рф или в филиалах МФЦ. Три варианта с наибольшим количеством голосов перейдут во второй этап программы.

Один из вариантов проекта.

Напомним, программа «400 дворов» стартовала 1 ноября. Это инициатива врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Своеобразный ответ на многочисленные жалобы жителей на состояние дворов в городах и сёлах региона. Участие в программе принимают все города и поселения края.

На первом этапе с 1 по 9 ноября приморцы голосуют за самые востребованные формы благоустройства. По итогам голосования будут сформированы три типовых проекта для реализации во дворах края.

Второй этап начнется 10 ноября и продлится до 1 декабря включительно. Жители, желающие принять участие в программе, должны на этом этапе оформить и подать заявку на реализацию в своем дворе одного из типовых проектов. Каждую заявку должны поддержать не менее чем 20 жильцов заявленного двора. Подать заявку можно через сайт 400дворов.рф, любое отделение МФЦ Приморского края или приемную граждан АПК.

Итоги отбора планируется опубликовать 5 декабря. Все победители получат специальные сертификаты, дающие гарантию, что их двор будет благоустроен в период с мая по ноябрь 2019 года.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Сайт проекта: 400дворов.рф

Телефон службы поддержки: 8-800-550-38-46