2018-11-09T12:45:23+03:00
Общество

Мировые звезды дадут уроки рэг-тайма и соула

Молодые музыканты Приморья встретятся с участниками Международного джазового фестиваля
Варвара ПОГОДИНА
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Игорь Бутман откроет серию творческих встречИгорь Бутман откроет серию творческих встречФото: Олег БЕЛОВ
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Завтра, 9 ноября во Владивостоке стартует юбилейный XV Международный джазовый фестиваль. Открытие состоится в 19 часов на сцене Приморской краевой филармонии по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15. А накануне, в тот же день, в 11.30 в Большом зале главного концертного учреждения региона состоится встреча с известным джазовым саксофонистом Игорем Бутманом.

Квинтет Игоря Бутмана, с выступления которого начнется фестиваль, является одним из лучших джазовых коллективов, так называемой «торговой маркой» российского джаза.

- Такие встречи – бесценный опыт для молодых музыкантов,- считает директор Приморского краевого колледжа искусств Владимир Перекрест. – Знакомство, возможность пообщаться с музыкантами мирового уровня, как с российскими, так и зарубежными – это серьезный импульс для творческого роста.

12 ноября приморские музыканты смогут пообщаться с известным джазовым музыкантом Себастьяном Студницким. Творческая встреча состоится в Малом зале приморской краевой филармонии в 11 часов. Квартет Себастьяна Студницкого (Германия) – уникальное событие европейского уровня не только для знатоков джаза, но и для всех любителей высококлассной «интеллектуальной» музыки, возможность погрузиться в непередаваемую атмосферу бесконечной профессиональной импровизации.

А творческая встреча с джазовым Трио Олега Бутмана состоится 16 ноября в Большом зале Детской школы искусств №3 в 13.00 по адресу: ул.Волховская,15. На все встречи вход свободный. Организаторы уверены, что ученики, студенты и преподаватели музыкальных образовательных учреждений не упустят редкую возможность больше узнать о джазе мирового уровня.

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