Лучшие музыкальные клипы выбрали во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-09T09:05:03+03:00

Клип-победитель еще не попал в Интернет Фото: Олег БЕЛОВ

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Конкурс музыкальных клипов «My Clip» проводится уже третий год подряд в рамках ежегодного фестиваля-конкурса молодежной социальной рекламы «Мое кино» и традиционно объединяет на своей площадке авторов, работающих в разных жанрах. Мероприятие проходит под патронажем Приморского краевого центра народной культуры для поддержки молодых режиссеров, музыкантов, операторов и развития любительского искусства в области кинематографа. На днях были подведены итоги конкурса «My Clip» - 2018.

Режиссер-оператор Игорь Болтов во второй раз подряд получил высшую награду конкурса музыкальных клипов за лучший игровой клип. Как и год назад, клип – победитель был снят для певицы LuSEA. Сценарий для клипа на песню «Бред Питт» написал Алексей Охотников, а само видео пока еще нельзя увидеть в сети.

Вторую награду, за лучший анимационный клип, получил не менее известный приморский художник Василий Галактионов.

- Конкурс позволяет в непринужденной обстановке посмотреть результаты труда каждого, пообщаться, обменяться опытом. Бесценной является и возможность увидеть живую реакцию зрителей, чего не может произойти в обычной жизни, когда клипы просматриваются исключительно через интернет-ресурсы,- прокомментировали организаторы.

Всего зрителям было представлено около 15 клипов, среди которых совершенно разные работы, от социальной рекламы до полноценных музыкальных фильмов.

Завершило конкурс «My Clip» выступление певицы LuSEA, которая исполнила трек клипа-победителя «Бред Питт».