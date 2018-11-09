«MedicalAsia» – лучший старт для выхода на мировой рынок медицинского туризма

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-09T08:47:59+03:00

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Республика Корея на протяжении многих лет стабильно поддерживает звание мирового лидера в сфере медицинского туризма. Успехи не приходят сами по себе, для их достижения необходимо четкое понимание конкуренции на рынке медицинских услуг, внедрение комплексных программ, разработка уникальных маркетинговых решений и конкурентных предложений для туристов со всего мира. Все это блестяще было продемонстрировано в Сеуле на Международной медицинской премии «MedicalAsia». На протяжении 11 лет это мероприятие проходит при участии Министерства здравоохранения Южной Кореи, Управления продовольственной безопасности и Национальной Организации Туризма Кореи (НОТК). Как обычно, оно собирает лучших представителей медицинской индустрии не только Кореи, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2018 году девиз Премии - «Медицинский туризм – движущая сила экономического роста 21-го века!» стал поводом для открытия новых имен выдающихся врачей и прогрессивных медицинских учреждений, которые внедряют лучшие достижения мировой медицинской науки 21-го века.

За 11 лет, а первое мероприятие прошло в 2008 году под названием «Глобализация медицинского обслуживания и медицинского туризма в Корее», в Премии приняли участие более 300 медицинских клиник, специализированных центров и больниц, фармацевтических компаний и медицинских профессиональных организаций.

Экспертный совет «MedicalAsia - 2018» провел строгий отбор участников и объявил победителей Премии в 30 различных номинациях. В частности, представитель Кангнамского центра больницы Сеульского Национального Университета, господин Но Донг Ёнг, был удостоен чести получить награду за достижения в области глобализации корейской медицины, награда от имени Министра здравоохранения и социального обеспечения была присуждена больнице университета Ханянг и фармацевтической компании Ханпунг, а награда от имени руководителя управления по контролю за продуктами и лекарствами вручена представителям компаний BiometrixTechnologyInc. и RadianQbioCo., Ltd.

Самые достойные также получили дипломы в номинациях: «Лучшая университетская больница», «Лучшая специализированная больница», «Лучшая стоматологическая клиника», «Лучшая клиника восточной и традиционной медицины», «Лучшая специализированная клиника», «Лучшая государственная структура по организации медицинского туризма».

2018 год стал успешным для таких медицинских учреждений страны, как больница при университете в Сеуле«Центр Каннам», больница онкологии «Йонсэ», Национальный онкологический центр, больница при университете «Ханьянг» и другие медицинские центры, которые предлагаютмедицинские услуги во всех сферах корейской народной и официальной медицины, от сложных заболеваний, таких как онкология, до эстетической медицины.

Победители Международной медицинской премии «MedicalAsia - 2018» уже заняли достойное место в списке медицинских учреждений Кореи, которые предлагают самые современные, инновационные подходы в сфере медицинского туризма. Сегодня Корея активно концентрируется на пациентах из России, Казахстана, Узбекистана, Монголии, США, Юго-Восточной Азии и арабского региона. Для продвижения на мировой рынок внедряется единый подход в PR-маркетинге, учитывающий лучший опыт ведущих стран мира.

«Награда и признание «MedicalAsia» – гарантия качественного, современного медицинского сервиса высочайшего класса» - так говорят ведущие ученые и специалисты Кореи, такие, как член общественного комитета KimSonen директор Научно-исследовательского института управления человеческими ресурсами, Почетный профессор кафедры рекламы и связей с общественностью Университета Чунг-Анг господин Lee Tereng, Начальник отдела СМИ ассоциации Университета Тэхан господин PackHen, профессор кафедры административных наук господин Chin Ginam.

Стоит отметить и неоценимый вклад Премии «MedicalAsia» в экономику Южной Кореи, а значит в процветание и благополучие ее жителей и ее гостей, которые совершат медицинские туры именно в эту гостеприимную и доброжелательную страну.

Список победителей «MedicalAsia 2018»

- Награду за глобализацию корейской медицины получил Но Донг Ёнг Директор центра Кангнам больницы Сеульского Национального Университета.

- Награда от имени Министра здравоохранения и социального обеспечения вручена Больнице университета Ханянг

- Награда от имени Министра здравоохранения и социального обеспечения вручена Фармацевтической компании Ханпунг

- Награда от руководителя Управления по контролю за продуктами и лекарствами Кореи –компания «BiometrixTechnologyInc».

- Награда от руководителя Управления по контролю за продуктами и лекарствами Кореи вручена компании«RadianQbioCo., Ltd».

- Награду от руководителя Управления по контролю за продуктами и лекарствами Кореи получил «Центр комплексной диагностики» - Центр «Кангнам» при больнице Сеульского Национального Университета

- Номинация «Глобальная онкологическая больница» - Онкологический центр Ёнсе

- Номинация «Глобальное медицинское управление» – Больница университета Ханянг

- Номинация «Лучший Онкологический центр» - Больница при Национальном онкологическом центре

- Награда за лучшее лечение женских заболеваний – Больница университета Ча на Кангнаме

- Номинация «Лучшее отделение сестринского дела и реабилитации» – Медицинский фонд «HeeYeon» при больнице «Хи Ёнг»

- Номинация «Успешное лечение ожоговых заболеваний» – Фонд Бестиан

- Номинация «Лучшие методики в артроскопии» – Больница ЁнсейКангбук

- Номинация «Лучшая диагностика и обследование» – Медицинский фонд Сиджен

- Номинация «За успехи в анти возрастных процедурах» – Медицинский фонд СонгГванг при больнице Чаум

- Номинация «За успехи в гастроскопических обследованиях» - Клиника терапии "Внутренний комфорт SOK"

- Награда за метод «Операции внутрижелудочным баллоном (при сильном ожирении) – Терапевтическая клиника «Вурипхенан (Наш комфорт)»

- Награда за методы лечения женских урологических заболеваний - Клиника женской урологии «MizLove»

- Награда за метод «Мужская интимная пластика» - Клиника урологии «First»

- Номинация «Лучшая больница в сфере Корейско-Китайского медицинского сотрудничества» - Больница пластической и эстетической хирургии ШэньянХенрим

- Номинация «Лучшее обслуживание зарубежных пациентов» – Клиника пластической хирургии JW

- Номинация «За успехи в пластической хирургии» – Клиника пластической хирургии «Вонджин»

- Награда за лучшие методы в маммопластике– Клиника пластической хирургии “Gofeel”

- Награда за пластические операции по уменьшению и подтяжки груди – Клиника пластической хирургии «JY»

- Награды «За современные подходы вблефаропластике и ринопластике» получили: клиника пластической хирургии «Sone» и клиника эстетической хирургии «Хендай»

- Награда за лучшие пластические операции по коррекции подбородка и скул - Клиника пластической хирургии «Lookatme»

- Награда за лучшие методы в черепно-лицевой пластике– Клиника пластической хирургии «View»

- Награда за лучшие пластические операции по липосакции – Клиника «PerfectLine»

- Награда за метод «Лифтинг золотыми нитями» – клиника пластической хирургии «D&A»

- Награда за метод «Нитевой лифтинг» – клиника «Artline»

- Номинация « Лучшая клиника восточной медицины» - больница Пэкундан(Лечение почек и отеков методами восточной медицины)

- Номинация «Лучшая клиника общей стоматологии» – стоматологическая клиника «Зеа»

- Награда за лучшее лечение по профилю «Общая стоматология (Кёнги)» – Стоматологическая клиника «Яблоневое дерево» (Медицинский фонд Мёнгсон)

- Награда за лучшее, высококвалифицированное лечение зубной окклюзии - Стоматологическая клиника ЧойБён Ги "ЧоынОльгуль"

- Награда за качественное медицинское оборудование по производству нитей для лифтинга – CareisCo. Ltd.

- Номинация «Лучшая медицинско-информационная платформа» – OK DoctorInfinittHearthcareCo.,Ltd.

- Номинация «Лучшая платформа услуг по медицинскому туризму» - АО "У Ё Ай Мэй"

- Номинация «Лучшая инфраструктура для медицинского туризма» –Сеульский округ(местные органы власти)

- Награда за лучшую политику по глобальному маркетингу корейских больниц – Мэрия города Пусан

- Награда за лучшую инфраструктуру для медицинского туризма – Каннам-гу (Районный отдел городского управления)

- Награда за лучшую инфраструктуру для медицинского туризма – Сочо-гу (Районный отдел городского управления)