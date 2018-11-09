Экзотического питомца изъяли у жителей Приморья

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-09T09:27:52+03:00

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В Спасском районе Приморья спасли от людей гималайского медвежонка. У горе-любителей дикой природы зверя изъял краевой Департамент Охотнадзора. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в «Центре «Тигр».

Специалисты пока не говорят, в каком населённом пункте это произошло. Вероятно, это связано с тем, что по факту происшествия идет разбирательство. Разглашение этой информации может спровоцировать нашествие толпы любопытных приморцев - а это помешает работе. Сейчас работники Охотнадзора выясняют, как медвежонок попал к людям. Может, приморцы намеренно завели себе экзотического питомца. Может, малыш сам «прибился» к людям, потеряв мать.

Условия содержания для маленького гималайца были не самыми лучшими. Он ютился в крошечной клетушке рядом с домом. На «хозяев» лесного зверя пожаловались соседи - и, в общем-то, правильно сделали.

Как пояснили корреспонденту «КП» в «Центре «Тигр», мишку кормили сгущёнкой и другими сладостями. Как признаются сейчас специалисты, тем самым гималайскому мишке оказали «медвежью услугу». Диких зверей вообще не стоит подкармливать, чтобы в дальнейшем они не выходили к людям.

Таёжный житель, к слову, оказался самочкой. Ей ещё не исполнилось и года. Сейчас «девочку» поместили в Центр реабилитации. До зимней спячки осталось всего ничего – около месяца. Так что в ближайшее время зоозащитники будут наблюдать за малышкой. Весной, после пробуждения, можно будет полноценно оценить поведение зверя. Тогда сотрудники центра решат, выпускать ли медведицу в живую природу.

Сейчас работники центра «Центра «Тигр» ищут дополнительные средства на содержание годовалой медведицы. На ее содержание требуется около 7000 рублей в месяц.

«Комсомолка» напоминает, это не первый медведь, которому помогли в «Центре Тигр». В марте 2017 года жители Чугуевского района нашли в своём сарае годовалого гималайского мишку, который остался без мамы-медведицы. Его судьба сложилась благополучно: летом малыша выпустили в лес.