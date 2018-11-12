Геморрой или рак толстого кишечника – тревожные симптомы

Геморрой – не та медицинская тема, которую охотно обсуждают даже с близкими людьми. Но неприятные, а то и мучительные ощущения – это повод срочного обращения к врачу. Ведь симптомы, которые обостряются в деликатных ситуациях, могут быть проявлением гораздо более грозного заболевания.

Что такое геморрой и рак толстой кишки? Кто входит в зону риска? Можно ли диагностировать рак толстой кишки на ранних стадиях? На эти другие вопросы ответили сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Здоровый разговор» специалисты медицинского центра «Профи Клиник»: врач хирург-онколог, проктолог Сарычев Владимир Александрович, и заместитель заведующей поликлинического отделения, врач терапевт Эпова Ольга Владимировна.

Кто входит в группу риска?

- В группе риска находятся все, включая, мужчин и женщин. Если раньше считалось, что это заболевание дальнобойщиков, то сейчас повсеместный образ жизни, связанный с снижением нашей подвижности (например многочасовая работа в офисе) часто провоцирует это заболевание - ответил Владимир Александрович.

Какие факторы могут спровоцировать развитие этого заболевания?

-Прежде всего, это малоподвижный образ жизни, изменение моторики кишечника, - это и запоры, и частый стул.

Почему люди не хотят об этом беседовать? Ведь эта проблема, о которой не стоит молчать

-Дело в том, что это достаточно деликатная тема и интимная зона и не каждый решается рассказать о своей проблеме. Поэтому поход к врачу часто откладывается, многие занимаются самолечением, а кто-то думает, что само пройдет- пояснила Ольга Владимировна.

Часто ли приходится сталкиваться с пациентами, которые говорят «мы об это в интернете прочитали»?

- Как писал Марк Твен- «если начать лечиться по медицинскому справочнику, то есть риск умереть от опечатки». Я не против, а даже очень рад, когда пациенты приходят с какой-то информацией уже в голове, ее гораздо проще скорректировать, нежели объяснить или опровергнуть. Но, конечно же, надо учесть тот факт, что в русскоязычном интернете преобладает рекламная информация, реклама отдельных клиник, а не системные знания о заболевании.

Что общего у рака толстой кишки и геморроя?

- Само по себе название геморрой - это истечение кровью, в переводе с греческого. А рак толстого кишечника - это злокачественное новообразование, которое произрастает из слизистых клеток, поэтому и называется именно раком. У этих заболеваний есть единый общий симптом- кровотечение, к которому многие несерьезно относятся, не обращают внимания. Чаще всего к врачу пациенты обращаются с обильным кровотечением из геморроидальных узлов, когда уже есть целый ряд осложнений. Именно поэтому, не стоит игнорировать первичные симптомы, полезно проводить скрининги когда вас ничего не беспокоит.- советует Владимир Александрович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/677324" frameborder="0"></iframe> «Профи Клиник» в гостях «Комсомольской правды».

Что такое скрининг?

-Скрининг- это обследование здоровых мужчин и женщин без наличия симптомов, у которых высокий риск образования заболевания. Риск заболевания велик у людей от 50-ти и старше, у людей с различными воспалительными заболеваниями толстого кишечника и пациентов, у которых в роду уже встречалось это заболевание.

Какие методы обследований сейчас доступны?

- Если у вас нет явных симптомов болезни, вы можете пройти гемокульт-тесты: сдача кала на скрытую кровь, обычный на скрытую кровь или на скрытый гемоглобин, или скрытый ферритин. Достоверность этих обследований от 10% до 60%.

Это анализ крови или кала на онкомаркеры, которые чаще используются специалистами для контроля онкологического заболевания, нежели его выявления.

УЗИ органов брюшной полости и колоноскопия важный этап скрининга. Пациентам, имеющим различные симптомы мы рекомендуем начинать свое обследование с колоноскопии.

При достижении 40-летнего возраста или при наличии факторов риска наиболее результативным является эндоскопическое исследование. Есть методики, заменяющие его, такие, как виртуальная колоноскопия.

В «Профи Клиник» есть исследование объединяющее и УЗИ, и колоноскопию - это компьютерная или виртуальная колоноскопия, которое описывает органы брюшной полости и выполняет реконструкцию всей толстой кишки.

Диагностика на ранних стадиях возможна?

В случае, если у вас появились симптомы или вы находитесь в факторе риска, то вам необходимо обратиться в клинику для того, чтобы вам был поставлен диагноз. После этого, врач назначит лечение. В «Профи Клиник» есть все необходимое оборудование, чтобы провести анализы и выявить заболевание на ранних стадиях.

При каких симптомах необходима консультация врача?

- Насторожить должны изменения характера стула. То есть его задержки или наличие примесей крови или слизи в кале. Это один из симптомов, который характерен для множества заболеваний аноректальной зоны и всего толстого кишечника, поэтому не стоит уповать на справочники.

Если возникают какие-то сомнения, подозрения, симптомы, например: чувство инородного тела в прямой кишке после стула, неполное опорожнение и другие, ранее описанные симптомы – обращайтесь к врачу! В 80% случаев заболевания с коло-проктологической патологией легко диагностируются при первом же осмотре врача.

Симптомы могут появляться или обостряться после жизненных процессов. Иногда, у женщин после родов, сильных потугах и родовой деятельности обостряются симптомы. Консультация врача поможет вам правильно установить диагноз и пройти лечение, которое вернёт вам здоровье и улучшит качество вашей жизни.

За рубежом существуют комплексные программы обследования, которые люди старше 40 проходят раз в год. Существуют ли у нас комплексные программы?

-Да, у нас есть такие комплексы. Наши коллеги за рубежом быстрее пришли к тому, чтобы объединить обследования и анализы в единый скриниговый комплекс, который позволяет людям старше 40 лет успешно контролировать своё здоровье и выявлять заболевания на ранних стадиях, даже без проявления симптоматики.

Мы, имеем на своей базе такие комплексные обследования. Можно зайти на наш сайт profi-klinik.ru и в разделе «Комплексная диагностика» вы найдёте 12 программ комплексного обследования, в том числе и онкологический скрининг https://profi-klinik.ru/services/comprehensive-services/. Есть общие возрастные скрининги, которые рекомендованы мужчинам и женщинам старше 40 лет, что позволяет на ранних стадиях выявить заболевание и вылечить его - рассказала Ольга Владимировна.

Будьте здоровы и не откладывайте визит к врачу.