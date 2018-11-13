2018-11-13T11:11:46+03:00
Общество

Полиция определила организатора кальянной вечеринки в приморской школе

Как выяснилось, им оказался не сын директора [видео]
Максим АВЕРКИН
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Пресс-служба краевого УМВДПресс-служба краевого УМВДФото: Василий ХОДАРЕВ
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Снятая на видео и просочившаяся по социальным сетям кальянная вечеринка в учительской школы Новоникольска обрастает подробностями. Как ранее подавалась информация - кутёж устроил сын директора учреждения. Однако полиция выяснила, кто на самом деле решил эффектно посидеть с друзьями под алкоголь и ароматизированный дым.

Напомним, как сообщали разославшее видео авторы ролика, переснятого с телефона, кадры сделаны в учительской, в которую молодых парней и девушек привёл сын директора. Выпить, потанцевать, да подымить кальяном. В итоге собравшаяся компания устроила во всех смыслах шумную вечеринку - дурная слава о ней гудит до сих пор. Как установила полиция, ребята собрались в школьном кабинете совсем не недавно. Ещё в январе 2018 года. А разнеслось по Telagram-каналам видео только сейчас. Определить здание не составило труда – в Новоникольске всего одна школа. Затем удалось найти и всех молодых и развесёлых ребят, обожающих подымить кальяном в интересных и опасных местах.

По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой, сейчас полиция продолжает проверять видео, но кое-что уже удалось определить. По предварительной информации все отдыхающие – люди совершеннолетние, и кроме выбранного места никаких преступлений в холодный январский день не совершили. Стал известен и главный массовик-затейник, организовавший тусовку. Это местный охранник, владеющий ключами от всех дверей. Таким образом информация о лихом сыне директора никак не оправдалась.

Комментарий руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой по школе Новоникольска.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому

Отметим, что вечеринкой с последствиями заинтересовалась и прокуратура Приморского края.

- По итогам проверки, организованной в рамках представленных надзорному ведовству полномочий, Уссурийской городской прокуратурой внесено представление в администрацию городского округа по факту ненадлежащего обеспечения в указанном образовательном учреждении внутриобъектового и пропускного режим, - передал сотруднику «Комсомольской правды» представитель краевой прокуратуры.

Попутно с правоохранительными органами делом занялись и в администрации Уссурийска. Окончательно детали всей картины станут известны через 30 дней.

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