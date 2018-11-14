2018-11-14T07:08:23+03:00
Общество

Во Владивостоке водители автобусов прячут платёжные терминалы от пассажиров

Но уже в следующем году им придётся дать горожанам возможность платить за поездку банковской картой
Оксана КИСЕЛЁВА
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Пока только 3 перевозчика из 14 ввели систему безналичного расчета в автобусах ВладивостокаПока только 3 перевозчика из 14 ввели систему безналичного расчета в автобусах ВладивостокаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Работа общественного транспорта Владивостока и внедрение системы безналичного расчета – с этой темы начался сегодняшний эфир программы «Что приморцу хороШоу». Накануне эфира корреспондент «Комсомольской правды» протестировал платёжные терминалы в автобусах и фуникулёре. Также стали известны первые результаты плановой проверки в автобусах Владивостока: в отношении одного из водителей возбудили уголовное дело, так как он работал по поддельным документам.

- Еду с окраины города в сторону центра, потому что утром продолжали плановую проверку выпуска транспорта. А вчера вечером проверяли движение транспорта после 20 часов, поэтому задерживаюсь к вам на эфир, - вышел на связь со студией руководитель управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин.

Он назвал «более-менее нормальным» движение общественного транспорта в центре Владивостока с 5:30 утра. Поэтому сейчас представителей власти интересует в первую очередь движение и соблюдение договоров на окраинах города.

- Есть разные моменты. Но, по крайней мере, сами перевозчики теперь понимают, что это – не компанейщина, а плановая работа. И она будет продолжаться сегодня, завтра и до конца года точно. Нам предстоит огромная работа: подсчёт пассажиропотока и оптимизация маршрутной сети, потому что без этого – никак. Сейчас одномоментно в городе, на одной линии могут находиться задублированные маршруты. Я думаю, что и самим перевозчикам это неудобно, и горожанам, когда на Столетии третьим бортом становится автобус, - отметил Цыбулин.

Ведущий прямого эфира Илья Кузнецов подхватил:

- Да там не только третьим, но и пятым бывает. И все стоят, ждут чего-то и кого-то. Одного пассажира могут ждать несколько минут, и – вот оно, счастье, – появился.

Также в эфире обсудили внешний вид водителей и культуру поведения за рулём. Прозвучали и мнения горожан, которые позвонили в студию и прислали сообщения на редакционный номер WhatsApp+7-924-000-10-03. Например, Сергей из Владивостока написал: «Безнал нужен. Это удобно и практично, но нужно, чтобы оплачивать можно было, прислонив свой смартфон к терминалу. Если эта операция будет не более трех секунд, то я - за».

Гостья студии, директор муниципального учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Курочкина рассказала, в каких автобусах уже можно рассчитаться не только наличкой, но и банковской картой:

- На сегодняшний день мы обеспечили валидаторами маршруты №2,3,4,9; 15, который идёт на остров Русский - кстати, это муниципальный маршрут. Также автобусы №19, 24, 30, 40, 41, 59, 60, 62, 81, 90 и 98. Три транспортные компании пошли нам навстречу, а всего их у нас 14. Остальные сейчас наблюдают за нами, готовят документы и, я думаю, что всё равно они будут с нами: если не сделают этого до конца 2018 года, то в следующем они уже будут обязаны по 54-му федеральному закону поставить себе в каждый автобус онлайн-кассу.

Но и к трём компаниям-первенцам, оказывается, есть замечания.

- Водители, к сожалению, не хотят включать платёжные терминалы, прячут их. Поэтому есть большая просьба именно к пассажирам – заставляйте, требуйте, спрашивайте.

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