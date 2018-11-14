Арсеньев: человек и аэропорт

Идея переименовывать аэропорты в честь выдающихся людей - конечно, небесспорная. Чем плохо простое «международный аэропорт Владивосток»? Или привычное «Кневичи»?

Но решение принято, голосование запущено. Если процесс нельзя остановить, остаётся его возглавить.

Сайт конкурса «Великие имена России» опубликовал возможные названия 47 российских аэропортов, вышедшие в финал. Посмотрим, что светит дальневосточным городам.

Благовещенск: режиссёр Леонид Гайдай (родился в Амурской области, а по соседству, кстати, - актёр Валерий Приёмыхов), генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский, ветеран и лётчик Михаил Орлов.

Петропавловск-Камчатский: командор Витус Беринг, адмирал Завойко (герой обороны Камчатки в Крымскую войну от англичан и французов; кстати, посёлок Елизово, где расположен петропавловский аэропорт, раньше носил имя Завойко), путешественник и учёный Крашенинников, автор «Описания земли Камчатки» (1755).

Магадан: первый директор Дальстроя Берзин, «отец» золота Колымы великий геолог Билибин, а также Высоцкий и конструктор Королёв - первый пел про Магадан, второй сидел на колымском прииске Мальдяк.

Якутск: основатель города Бекетов, первый лётчик из якутов Кузьмин, экс-президент республики Николаев, филолог и писатель Платон Ойунский.

Южно-Сахалинск: адмиралы Крузенштерн и Невельской, Чехов.

Хабаровск: Муравьёв-Амурский, Невельской, землепроходец Хабаров.

Анадырь: космонавт Виноградов, лётчик Елков, поэтесса Кымытваль, писатель Рытхэу.

Наконец, Владивосток. Здесь список содержит четыре фамилии. Это путешественник, учёный, писатель Владимир Арсеньев, не раз упомянутые выше Николай Муравьёв-Амурский и Геннадий Невельской, Анна Щетинина - уроженка Океанской под Владивостоком, первая в мире женщина, ставшая капитаном дальнего плавания.

Как видим, есть герои бесспорные, есть и менее очевидные.

Все персоны, чьё имя может получить аэропорт Владивостока, - в высшей степени достойные. Невельской и Муравьёв-Амурский сделали неизмеримо много для того, чтобы у России вообще появился Дальний Восток в сегодняшнем виде. Арсеньев открыл миру Уссурийский край, написав удивительные книги. Капитан Щетинина, в 1960-м вернувшаяся с Балтики в родной Владивосток и ставшая Героем Соцтруда, - наша гордость и бренд.

Выскажу личное мнение: если уж мы должны присвоить аэропорту чьё-то имя, пусть это будет Арсеньев.

Никто не собирается умалять заслуг Невельского, Муравьёва и Щетининой. Но назвать аэропорт именем кого-то из них - значит лишний (не лишний, конечно) раз почтить память великого человека. Не меньше, но и не больше.

Владимир Арсеньев. В 2022 году край отметит 150 лет со дня его рождения. Фото: архив

С Арсеньевым ситуация другая.

Несмотря на бытующий на Дальнем Востоке культ Арсеньева, он, к сожалению, до сих пор толком не прочитан и не понят. Да что там - не разобран, не издан как следует, не откомментирован. Выпуск первого полного собрания его сочинений начат владивостокским издательством «Рубеж», но пока по ряду причин издано лишь три тома из запланированных шести. В трёх ещё не выпущенных должно быть самое интересное, включая дневники и письма Арсеньева, до сих пор печатавшиеся лишь фрагментарно.

Арсеньев остаётся недооткрытым - притом что он обжигающе актуален. Мы просто этого ещё не успели понять. Зачастую его считают локальным краеведом, тогда как на самом деле это фигура общероссийского и даже мирового звучания и значения. Арсеньев - личность леонардовского типа: разведчик, военный, этнограф, географ, естествоиспытатель, лингвист, орнитолог, эколог, философ, геополитик, даже мистик… Что немаловажно - человек, реализовавшийся методом не покорения, а оставления столицы.

Арсеньеву необходимо полноценное возвращение. Его фамилия должна звучать, к нему должен подогреваться интерес и «широких», и академических, и каких угодно кругов. Для этого хороши все средства. Если решено нарекать аэропорты - пусть будет аэропорт во Владивостоке, куда Арсеньев прибыл в 1900 году из Польши и где он скончался в 1930-м.

В 2022 году исполнится 150 лет со дня рождения Арсеньева. Убеждён: эта дата должна отмечаться в общероссийском масштабе. Должно быть доиздано собрание его сочинений, должен появиться памятник Арсеньеву - во Владивостоке или Хабаровске, где он тоже подолгу жил, должны пройти чтения и конференции, появиться фильмы и публикации. Хорошо бы к этому подключились Российское географическое общество, Приморский музей его имени, Дальневосточный федеральный университет, Российская академия наук, столичные учёные, писатели, общественные деятели, политики. Это наша общая задача - поставить Арсеньева на то место, какое он заслуживает.

Тем более что у великого, никто не спорит, Невельского есть шанс дать свою фамилию аэропорту Южно-Сахалинска или Хабаровска, не менее великий Муравьёв может быть «аэропортизирован» в Благовещенске или том же Хабаровске. Арсеньев - только у нас. Не хотелось бы эту возможность упускать.

СПРАВКА «КП»

На заседании Экспертного совета в Общественной палате РФ сформирован список имён-финалистов, которые вошли в шорт-лист общенационального голосования по проекту «Великие имена России». Финалисты определены по результатам социологических опросов ВЦИОМа. Теперь жители России могут проголосовать за одно из 124 имён, которыми будут названы 47 аэропортов страны.

Согласно условиям конкурса, шорт-лист должен был включать «тройки» имён финалистов по каждому из аэропортов, но по девяти из них были утверждены «четвёрки» из-за слишком малой разницы между претендентами, занявшими третье и четвёртое места.

Среди лидеров, вошедших в финальные списки в трёх и более регионах, - химик Менделеев, авиаконструктор Туполев, маршал Жуков, генерал-губернатор Муравьёв-Амурский, адмирал Невельской. Среди 124 имён - 34 представителя искусства, 23 полководца или героя войны, 19 лётчиков.

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России и проголосовать за одно из имён. Голосовать можно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17. Итоги конкурса объявят 5 декабря. На сайте конкурса «тройки» и «четвёрки» финалистов по каждому аэропорту представлены в алфавитном порядке и без процентных показателей, набранных в ходе социологического исследования, чтобы не «программировать» людей заранее. Если в двух городах победит один и тот же финалист, его имя получит тот аэропорт, где этот финалист набрал больший процент (по другому аэропорту проведут второй тур).