«Клятва», данная ради жизни

Свой 73-й сезон Приморский краевой драматический театр молодежи открыл премьерой спектакля «Клятва», созданного по мотивам романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Эту постановку режиссер спектакля Сергей Руденок посвятил 75-ой годовщине гибели сотни юношей и девушек в шахтерском городе Краснодоне, которые организовали подпольную антифашистскую организацию «Молодая гвардия». Всех участников организации подвергли страшным пыткам и казнили.

Именно эти события и героизм молодых людей послужили поводом для создания романа Александром Фадеевым. Сам спектакль стал данью памяти погибшим в Великой Отечественной войне, показал наглядный пример истинного патриотизма, понятие которого сильно искажается в настоящее время. Кстати, роман Фадеева уже давно изъят из школьной программы, и в отличие от старшего поколения, молодежь мало знает об этом произведении.

За основу режиссёр выбрал инсценировку Владимира Кузнецова, но при этом внес ряд изменений. Была ли группа юных молодогвардейцев раскрыта из-за предательства одного из её участников - до сих пор доподлинно не известно, как и имя предателя. Но Сергей Руденок решил ввести этого персонажа в спектакль.

Первое действие спектакля строится на воспоминаниях молодых людей в мирное время до того момента, как фашисты «входят в дом». Все они мечтают о большой судьбе, желают для себя счастья и любви. Пишут желания-записки, которые прочтут потом, чтобы проверить, сбудутся ли их мечты.

Каждый будущий молодогвардеец испытывает первые сильные чувства, скрывая их от других и самого себя. В любви, как и на войне, всегда есть место слабости, трусости и предательству. Именно такой любовью стала для Олега Кошевого (Владимир Мунько) его одноклассница Лена Позднышева (Евгения Серебрянская). Это отчасти и закалило характер будущего молодогвардейца, который всеми силами решил воспротивиться нацистскому режиму.

Переломным моментом в спектакле становится массовое убийство шахтеров из-за предательства местного жителя Игната Фомина, сыгранного Олегом Демчуком, который смог мастерски показать «услужливого» маленького и подлого человека.

Сцену казни шахтеров режиссер создал с помощью ряда шахтерских касок, которые немецкие солдаты и сам Фомин засыпают песком. С этого события и звучит как многоголосый гул клятва, данная бывшими школьниками, которым пришлось от многого отказаться и слишком быстро повзрослеть.

Слова юношей и девушек Краснодона звучат непривычно для нашего поколения. И этому есть объяснение...Фото: Юлия НИКИТИНА

Надо отметить, что слова актеров, играющих молодогвардейцев, звучат со сцены непривычно для нас и даже местами пафосно. Это можно объяснить тем, что люди того периода были воспитаны совсем иначе, имели другие ценности, и это сильно отличает их от нынешнего поколения.

И лишь через небольшие эпизоды они раскрываются в общей канве спектакля. По-настоящему трогательна сцена между прекрасной Ульяной Громовой (Мария Стратулат) и Степаном Сафоновым (Денис Лашко). Именно тут они живые, яркие, а сама сцена потрясающе музыкально обыграна артистами под звук печатной машинки и музыку Брамса.

Вадим Замараев и Евгения Серебрянская (Фельдефедель Вольф и Елена Позднышева)Фото: Юлия НИКИТИНА

Павел Пятыров в роли Сергея ТюленинаФото: Юлия НИКИТИНА

Герои Анны Проскоковой и Павла Пятырова в паре смотрятся безупречно за счет своей характерности и органики. Бойкая и хитрая Любка Шевцова, с детства «испортившая жизнь» Сергею Тюленину, да и он в долгу не остался и всегда подначивал уверенную и смекалистую девушку, выражая так свою симпатию.

Сергей Руденок представил образы немцев-оккупантов (Борис Сазонов, Вадим Замараев, Игорь Смирнов и Дмитрий Штанько) с долей гротеска, сделав их в какой-то степени нелепыми, недальновидными. Показательна в этом плане сценка с актерами, играющими немцев, распевающими песенку о сосисках с капустой.

Не менее ярким образом в спектакле стала героиня Марии Зизенковой-Наумовой - учительница Немчинова, перешедшая потом на службу к немцам, сумевшая вовремя приспособиться к новым условиям. И сцена с участием Зины Выриковой (Валерия Самарина) и Вали Филатовой (Олеся Белоконь) показывает, как в то время люди проявляли себя. Кто-то выкручивался из положения, лишь бы не уехать в Германию, а кто-то не способен был думать о других, совершенно растерявшись от страха и собственной беспомощности.

Кстати, бездействие некоторых героев режиссер воплотил в популярном образе трех обезьянок - «ничего не вижу, не слышу, не скажу», которые символизируют, что, если человек не видит зла, не слышит его, не говорит о нем, - то полностью от него защищен.

Сергей Руденок, выступая и как художник спектакля, выбрал для оформления привычный ему минимализм, обыгрывая многие моменты за счет света, чтобы показать и сцену расправы молодогвардейцев над предателем Фоминым, и финальную сцену пыток. Решетки с проволокой показывают город в оккупации, из которого не выбраться.

Режиссер решил не ограничиваться одним финалом, дав зрителю три концовки: сцена прощания молодых людей перед смертью, их гибель и музыкальный видеоряд. И если сцены гибели молодогвардейцев дают сильнейшее переживание и эмоциональный посыл, то песня группы «Алиса» «Небо славян» - позволяет переосмыслить увиденное на сцене и понять, что такое настоящий патриотизм и подвиг, которые сейчас мало кому знакомы.

Столь непростой материал, как роман «Молодая гвардия», действительно заслуживает того, чтобы его выпустил именно театр молодежи. В первую очередь это не только история о подвиге, это история о молодых людях, которые всегда будут для нас примером. В память о них создавались отряды, назывались улицы, в том числе и во Владивостоке. И та клятва, которую дали члены «Молодой Гвардии», позволила нам жить сейчас.

Об авторе

Юлия Никитина

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студентка магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).