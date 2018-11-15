2018-11-15T07:10:26+03:00
Общество

В Дальрыбвтузе возродят кафедру военно-морской подготовки

Всероссийский день призывника: приморцам предлагают «достойную зарплату» в обмен на службу по контракту
Максим КАВАЛЕРОВЛюдмила ПАНИНА
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Креативные курсанты "Рыбы" во время демонстрации 1 мая 2018 года во Владивостоке. Фото: Dalrybvtuz.ruКреативные курсанты "Рыбы" во время демонстрации 1 мая 2018 года во Владивостоке. Фото: Dalrybvtuz.ru
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Один из ведущих вузов Приморья намерен вернуть себе военную кафедру, закрытую в 2007 году. Об этом в сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» рассказал исполняющий обязанности ректора Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Николай Зорченко.

Во многих вузах военная кафедра выполняет неоценимую функцию: молодые люди получают высшее образование и одновременно, в стенах вуза, из них готовят офицеров запаса. В Дальрыбвтузе решили возродить такую кафедру.

- Действительно, с такой идеей мы обратились к руководству Приморского края и к нашему учредителю (Федеральное агентство по рыболовству – прим. ред.). И там, и там получили добро, - проинформировал Николай Зорченко. - Правда, процедура эта не простая, поскольку решение о возобновлении военной подготовки принимается на самом высоком уровне. Так что ждём решения правительства России.

По словам руководителя вуза, раньше кафедра военно-морской подготовки Дальрыбвтуза считалась лучшей во Владивостоке. Сейчас же очень важно готовить государственный резерв - именно так можно назвать офицеров запаса, молодых специалистов.

Сегодня темой обсуждения в программе «Что приморцу хороШоу» стал День призывника. Гостями студии стали офицер пункта отбора на военную службу по контракту капитан Варлам Куруа и представитель всероссийской общественной организации «Боевое братство», тренер-преподаватель по силовому троеборью Сергей Батраченко.

Варлам Куруа констатировал: многих призывников и их родителей по-прежнему пугает перспектива служить где-нибудь у чёрта на куличках. Но таких настроений допускать нельзя, говорит офицер.

- Поэтому нам важно правильно сориентировать молодого человека - какой род войск ему лучше подойдёт, и в каком регионе ему комфортнее будет отдавать долг родине. Соответственно, с учетом этих желаний, наличия образования и состояния здоровья парню подбирают воинскую должность и часть, в которой данный гражданин может, при желании, заключить контракт. Именно сейчас в Приморье набирают контрактников.

Куда звонить?

Пункт отбора в Приморском крае приглашает граждан поступить на военную службу по контракту. Как говорят сами военные, здесь молодых людей ждёт достойная заработная плата, а также уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Телефоны: 2-216-483; 8-950-288-78-28.

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