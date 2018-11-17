2018-11-17T08:41:59+03:00
Происшествия

На Чуркине во Владивостоке взорвался автобус

К месту происшествия съехались машины пожарной охраны [фото, видео; информация обновляется]
Максим КАВАЛЕРОВВадим ЛУКОВЕНКОВ
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Во Владивостоке взорвался рейсовый автобус маршрута 4Д. Пассажиры вовремя выбежали из салона.Во Владивостоке взорвался рейсовый автобус маршрута 4Д. Пассажиры вовремя выбежали из салона.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Несколько минут назад на остановке «Площадь Окатовая» во Владивостоке прогремел взрыв. Очевидцы сообщили «Комсомольской правде», что взорвался автобус Daewoo, следовавший в сторону улицы Героев-Тихоокеанцев.

В районе транспортной развязки наблюдается «гриб» из чёрного дыма. На место съехались машины пожарной охраны.

Владивосток, горит автобус.

К месту происшествия оперативно приехали три пожарные машины. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

К месту происшествия оперативно приехали три пожарные машины.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

14:20 - официальный представитель Управления МЧС по Приморскому краю Михаил Исаметов сообщил корреспонденту «КП»: действительно, взорвался рейсовый автобус. Очевидцы происшествия вовремя сообщили об инциденте в пожарную охрану, а пассажиры моментально покинули салон. Собственно, из-за оперативных действий спасателей и удалось избежать жертв. С водителем также всё в порядке.

Сейчас причины взрыва выясняют прибывшие на место спецслужбы.

14:39 - Стал известен номер маршрута: 4Д ("Автовокзал - Окатовая")

На Окатовой выясняют причины инцидента. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На Окатовой выясняют причины инцидента.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

14:42 - Корреспондент «КП» Алексей Самуськов сообщает с места событий: в эти минуты три пожарные машины делают контрольную проливку. Дым по-прежнему идёт со стороны двигателя. Рядом дежурит экипаж ДПС. Водитель, предположительно уроженец Средней Азии, пребывает в шоке. Сказал, что в салоне ехало примерно 15 человек. Сам «ничего не помнит». Видимо, он тронулся с остановки, и в этот момент пассажиры почувствовали неладное. Началась паника. Он остановился, и все выбежали из автобуса. Но это пока предположение, примерная реконструкция событий.

Это всё, что осталось от салона корейского автобуса. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Это всё, что осталось от салона корейского автобуса.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

14:59 - Спасатели наконец нашли тот самый элемент, который, возможно, вызвал возгорание. Это деталь справа от двигателя. Огнетушитель не помог. В ход пошли кувалды, молотки. Пока спасатели не убедились, что всё в порядке, работы не прекращались. Сейчас ожидается приезд эвакуатора, который вывезет с проезжей части огарок, оставшийся от автобуса.

15:14 - Представители полиции проводят проверку на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщили в краевом Управлении МВД.

Информация обновляется.

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Окатовая. Горит автобус
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