Жители Артёма вышли на митинг за сохранение «Второй плотины»

Жители Артёма продолжают митинговать, чтобы спасти любимое место отдыха - гидротехническое сооружение «Вторая плотина». Построенное для нужд города водохранилище за несколько лет превратилось в резервуар с лужицами. Водохранилище уже давно стало достопримечательностью, и оно стало только стало любимым местом отдыха у горожан. Кроме того, зимой сюда также приезжают туристы - кататься на лыжах и коньках. Первый тревожный звоночек прозвучал ещё в 2016 году, когда местные власти впервые спустили оттуда всю воду.

Горожане приходили с детьми. Фото: предоставлено организаторами

Как ранее писала «Комсомолка», в начале ноября жители Артёма вышли на митинг к построенному в 1930-х годах водохранилищу «Вторая плотина». Городская власть намеренно ликвидирует искусственное озеро. Чиновники ссылаются на то, что гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии. При этом ещё в 2014 году местной администрации выдали почти миллион рублей на сохранение рукотворного озера. Однако для полноценного ремонта требуется ни много ни мало 25 миллионов, которые никак не могут найти в городском бюджете.

Напомнить об озере горожане решили накануне, 17 ноября, снова выйдя на митинг перед Домом культуры угольщиков, в центра Артёма. Мероприятия собрало около 60 человек. Это были не только горожане, но и представители приморских туристических клубов.

Митинг начался в 12 часов на площади Ленина. Фото: предоставлено организаторами

Как отметили организаторы, власти города планируют передать водохранилище в руки арендаторов, в планы которых не входит восстановление дамбы. Это означает, что «вторуха» (как в народе называют водохранилище) может исчезнуть навсегда.

- Власть обещает, но не выполняет. Вместо деревьев у нас вырастают торговые точки... Вместо водохранилища вот образовалось пустое место. Многие из вас понимают, что на этом месте что-то будет, но не для нас с вами. Необходимо бороться, чтобы власти нашли деньги в городском бюджете и восстановили озеро, - сообщила с импровизированной сцены представитель регионального общественного движения «Ветераны и пенсионеры Приморья» Людмила Смирнова.

Горожане митинговали более часа. Фото: предоставлено организаторами

Как отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» городская активистка Инесса Налётова, местные власти также позвали на мероприятие - держать ответь. Чиновники (в том числе, краевые) и депутаты из городской Думы действительно прибыли на митинг, но выйти к народу не решились. Они издалека наблюдали за происходящим. Среди них, в частности, находилась представитель Законодательного собрания Приморья Виктория Грипич.

- Власть имущие прсото постояли в сторонке. Они никак не прокомментировали происходящее, не дали своих оценок, и всё это очень показательно. Наши проблемы их, видимо, не интересуют, - отметила в разговоре Инесса.

Импровизированной сценой стал подход к Дворцу культуры. Фото: предоставлено организаторами

На митинге месте так же собирались подписи за сохранение водохранилища. Всего за время митинга больше тысячи жителей Артёма подписались в защиту исчезающей водной жемчужины.

Отметим, что раньше «Вторая плотина» снабжала жителей Артёма питьевой водой. Теперь же оно никак не используется по прямому назначению. Однако рядом с ним любят отдыхать горожане. Администрация города планировала сдать его в аренду, но оно оказалось никому не нужно. Сломать дамбу тоже не выйдет - в Приморье ещё сохраняется определённый дефицит воды. Поэтому и приходится держать Вторую плотину просто на всякий случай.