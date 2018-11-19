2018-11-18T16:37:02+03:00
Порты Приморья Владивосток

«Комсомолка» отправляется в путешествие по портам Приморья

Сегодня стартует грандиозный автопробег
Артём КАБАНКОВ
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Сегодня «Комсомолка» отправляется в масштабный автопробег «Порты Приморья». Тысяча километров по побережью края – через семь портов, от Владивостока до Находки и Посьета.

Приморье – морской край. Речь, понятное дело, не только о природе. Многие приморцы связали свою жизнь с водной стихией. Портовики, моряки, рыбаки… Когда-то эти профессии считались весьма романтичными, уделом настоящих мужчин. Как обстоят дела сейчас? «Комсомолка» решила узнать, чем сейчас живут люди порта – а заодно изучить технические новинки, которые помогают им в работе.

И, само собой, мы не пройдем мимо красот Приморья. Кто-то скажет: не сезон. Мол, ноябрь, деревья голые, грязь кругом… Ерунда! На берегах Японского моря красиво круглый год. Надо просто знать, куда смотреть.

Заодно наш автопробег станет тестом нового поколения кроссовера Subaru Forester. Официальным партнером автопробега стал официальный дилер Subaru - «Сумотори-Авто СМ». В минувшую субботу компания представила в Приморье новую модель. И уже завтра она отправится в долгую и непростую поездку. Совершенно новая безопасная платформа, две силовые установки – как покажет себя полюбившаяся многим «японка»? Об этом мы тоже расскажем.

Мы ежедневно будем выкладывать отчеты о нашей поездке – фотографии, интервью и многое другое, практически в режиме он-лайн (вот здесь). Кроме того, о путешествии «Комсомолки» вы сможете узнавать в нашем утреннем шоу на радио «Комсомольская правда» -«Приморье».

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